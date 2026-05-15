Şeful statului a fost întrebat despre scandalul în care este implicat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, care este acuzată de trafic de influenţă pentru că a trimis două mail-uri la ADR, respectiv STS, privind un grup privat german.

”Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice. Nu vreau să mă refer la un caz particular”, a răspuns preşedintele Nicuşor Dan.

”Ce vreau eu să spun, cu toată forţa, este că trebuie să ne uităm la marea, uriaşa corupţie. Trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Trebuie tot timpul să avem un echilibru între... Care-i cuvântul potrivit? Între acuzaţiile pe care le facem. (..) E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunţ”, a spus el.

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită public, joi, demisia de onoare sau, în lipsa acesteia, demiterea imediată a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu şi a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind întâlniri, corespondenţe şi demersuri instituţionale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituţii ale statului român, inclusiv ADR şi STS.

Sindicatul solicită public celor doi să facă dovada că au declarat, în RUTI, toate întâlnirile, discuţiile şi contactele instituţionale avute cu reprezentanţii grupului Schwarz.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins acuzaţiile de trafic de influenţă şi spune că informaţiile „lansate de preşedintele-demis al ADR” sunt „complet false”.

”Discuţiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret şi niciun caracter comercial. Ele au fost discuţii exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potenţial al instituţiilor statului român”, explică Gheorghiu.

Ea mai spune că întâlnirile au fost comunicate public încă din 20 ianuarie şi au fost incluse în RUTI.

„Acest demers nu reprezintă nici trafic de influenţă, nici recomandare de achiziţie, nici vreo formă de presiune. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii şi nu am exercitat niciun fel de influenţă asupra unor proceduri de achiziţie sau de parteneriat”, afirmă Gheorghiu.