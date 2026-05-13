”Când Polonia şi România au lansat, acum 11 ani, formatul B9, unii au tras semnalul de alarmă prea tare. Ne-am gândit că gândirea imperială se întorsese în Europa, că sprijinul trebuie să existe mai mult decât pe hârtie. Nimeni nu poate să spună că nu a fost prevenit. Conflictul Rusiei nu este un conflict izolat. Este o ameninţare la întreaga ordine nord-atlantică. Se doreşte slăbirea coeziunii NATO şi a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, B9 este mai importantă astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie aici, este vorba un centru de gravitaţie al NATO”, a declarat preşedintele Poloniei.

El a precizat că este necesară unitatea ţărilor din această regiune, mergând spre nordul continentului.

”De la Marea Neagră şi din ce în ce mai mult spre nordul continentului este necesară unitatea ţărilor noastre. Este acesta şi motivul pentru care urăm un cald bun venit partenerilor noştri nordici. Suntem bucuroşi că sunteţi cu toţii aici. Angajamentul dumneavoastră întăreşte fundamental arhitectura Europei de Nord şi de Est. Împreună construim o zonă continuă de securitate, de la Arctic şi până la Marea Neagră. Această unitate este cea mai mare putere a noastră şi este exact ceea ce face Kremlinul să se teamă cel mai mult. Forţa Europei rămâne inseparabilă de forţa NATO. O prezenţă aliată puternică, un angajament continuu din partea Statelor Unite şi a altor aliaţi sunt esenţiale pentru descurajare şi pentru apărarea regiunilor noastre”, a afirmat Karol Nawrocki.

Mesaj pentru Summitul NATO de la Ankara

El a subliniat că la Summitul NATO de la Ankara trebuie transmis mesajul că Alianţa este unită.

”În mai puţin de două luni va avea loc Summitul NATO de la Ankara. Acel summit trebuie să trimită un mesaj cât se poate de clar: NATO este unit, este gata şi va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Descurajarea credibilă însă necesită şi investiţii credibile. Polonia alocă deja cinci la sută din Produsul Naţional Brut sectorului de apărare, una din cele mai mari contribuţii din toată alianţa. Creşterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă. Summitul de la Ankara trebuie să întărească apărarea avansată a NATO pentru a demonstra că alianţa posedă şi voinţa politică, dar şi capacitatea militară necesară pentru a descuraja agresiunea în orice direcţie a teritoriilor noastre”, a precizat preşedintele Poloniei.

El a adăugat că trebuie continuat sprijinul pentru Ucraina.

”Trebuie să continuăm, de asemenea, şi sprijinul strategic, politic pentru Ucraina. Nu există îndoială cu privire la cine a început acest război şi nu trebuie să uităm nici rolul jucat de Belarus, care continuă să sprijine efortul de război al Rusiei şi permite unor măsuri ostile să fie lansate împotriva Ucrainei de pe teritoriul său. Făcând aceasta, trebuie noi, colectiv, să ne asigurăm că, dacă dreptatea este să fie reinstituită, trebuie să fie reinstituită pe toată lungimea frontierelor noastre. Ştim mai bine decât oricine cât costă să te culci pe-o ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca naţiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul Alianţei”, a mai afirmat Karol Nawrocki.