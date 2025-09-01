Președintele polonez Karol Nawrocki cere despăgubiri de război de la Germania: „Polonia are nevoie de dreptate și adevăr"

01-09-2025 | 16:38
karol nawrocki
Președintele polonez Karol Nawrocki a cerut luni Germaniei să plătească Poloniei despăgubiri pentru invazia din 1 septembrie 1939 și pentru ocupația de către forțele regimului nazist.

Mihai Niculescu

Nawrocki a făcut aceste cu ocazia comemorării declanșării celui de-al Doilea Război Mondial, informează dpa.

Nawrocki a participat la o ceremonie organizată în Gdansk, la monumentul comemorativ din Westerplatte, locul unde au început primele bătălii după invazia nazistă în Polonia, transmite Agerpres.

Apelul pentru „dreptate și adevăr"

"Ca țară din prima linie, ca țara cea mai importantă de pe flancul estic al NATO, Polonia are nevoie de dreptate, adevăr și relații clare cu Germania, dar are nevoie și de despăgubiri de la statul german", a declarat președintele la monumentul comemorativ din Westerplatte.

Nawrocki a susținut că problema despăgubirilor trebuie reglementată pentru a asigura un parteneriat polono-german bazat pe adevăr și pe relații bune, subliniind importanța strategică a Poloniei în cadrul NATO.

Karol Nawrocki
Lovitură pentru Kiev. Președintele Poloniei propune limitarea ajutoarelor pentru refugiații ucraineni

Partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS), care a susținut campania electorală a conservatorului Nawrocki, a cerut de mai multe ori Berlinului despăgubiri de război, făcând din această temă un element constant al discursului politic.

Conform agenției poloneze de presă PAP, preluată de dpa, șeful statului a cerut guvernului de la Varșovia, condus de premierul de centru Donald Tusk, să se alăture solicitării de despăgubiri, încercând să transforme această cerință într-o poziție oficială a statului polonez.

Punctul sensibil din relațiile bilaterale

Problema despăgubirilor a constituit în ultimii ani un punct sensibil în relațiile bilaterale dintre Polonia și Germania. Partea germană susține că situația a fost reglementată prin tratatele care au permis reunificarea Germaniei în 1990, respingând astfel cererile poloneze pentru noi negocieri pe această temă.

Poziția germană se bazează pe argumentul că problemele legate de consecințele războiului au fost definitiv soluționate prin acordurile internaționale din perioada postbelică și prin tratatele de reunificare.

Semnificația istorică a Westerplatte și contextul actual

Monumentul de pe peninsula Westerplatte din Gdansk, la Marea Baltică, marchează locul uneia din primele bătălii de după invazia nazistă în Polonia care a declanșat cel de-al Doilea Război Mondial.

O navă militară germană a tras asupra unui avanpost polonez, iar apărătorii acestuia au rezistat timp de șapte zile asaltului unor forțe de asalt copleșitoare, transformând Westerplatte într-un simbol al rezistenței poloneze împotriva ocupației naziste.

Declarațiile lui Nawrocki vin într-un moment în care Polonia și-a consolidat poziția strategică în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în special în contextul războiului din Ucraina și al noilor realități de securitate din Europa de Est.

Sursa: Agerpres

