Președintele suveranist al Poloniei, Karol Nawrocki: ”Vladimir Putin este gata să invadeze și alte țări”

Stiri externe
09-09-2025 | 20:06
Karol Nawrocki donald trump
IMAGO

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează AFP.

autor
Cristian Anton

Cele două ţări membre NATO sunt în alertă maximă de la invadarea Ucrainei de către trupele Moscovei, în februarie 2022. Polonia se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad, precum şi cu Ucraina şi Belarus, ţară aliată a Moscovei, în timp ce Finlanda are o frontieră lungă de 1.340 de kilometri cu Rusia.

„În aşteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze şi alte ţări”, a declarat preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki, care şi-a preluat funcţia luna trecută. „Tocmai de aceea ne dezvoltăm forţele armate, parteneriatul şi relaţiile cu aliaţii noştri”, a adăugat el, fără a da exemple concrete.

El a mai estimat că „arhitectura de securitate” din întreaga regiune s-a schimbat şi, recent întors de la Casa Albă, a avut grijă să spună că preşedintele american Donald Trump este „singurul lider al lumii libere” care îl poate forţa pe Vladimir Putin să negocieze.

Citește și
Karol Nawrocki
Lovitură pentru Kiev. Președintele Poloniei propune limitarea ajutoarelor pentru refugiații ucraineni

Săptămâna trecută, când l-a primit pe Nawrocki în Biroul Oval, Donald Trump a infirmat o eventuală reducere de trupe americane în Polonia şi nu a exclus chiar trimiterea de soldaţi suplimentari.

Polonia și-a închis frontiera cu Belarus din motive de securitate națională

Pe de altă parte, la Varşovia, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi închiderea frontierei ţării sale cu Belarus, ca răspuns la manevrele militare comune ruso-belaruse. „Din motive de securitate naţională, vom închide frontierele cu Belarus, inclusiv trecerile feroviare, în legătură cu manevrele Zapad, începând de joi noaptea, la miezul nopţii”, a declarat şeful guvernului, calificând acest exerciţiu drept „agresiv”.

Potrivit lui Tusk, obiectivul exerciţiului ruso-belarus este de a simula ocuparea „coridorului Suwalki”, care se întinde de-a lungul frontierei dintre Polonia şi Lituania şi este înconjurat de enclava rusă Kaliningrad şi Belarus. Considerat adesea un „punct vulnerabil” al NATO, coridorul ar putea fi prima ţintă a unui ipotetic atac rus.

În august, Belarus a afirmat că, în timpul manevrelor Zapad, se va antrena să lanseze rachete ruse Oreşnik, o rachetă balistică cu rază medie de acţiune, utilizată deja în Ucraina, care este capabilă să transporte încărcături nucleare.

Lituania îşi închisese deja la sfârşitul lunii august spaţiul aerian deasupra anumitor părţi ale frontierei sale cu Belarus, după ce drone militare au încălcat teritoriul său de două ori în iulie, precum şi în perspectiva exerciţiilor militare comune ruso-belaruse.

Maia Sandu cere accelerarea aderării în UE: „Moldova nu poate fugi de geografia sa. Simțim brațul lung al agresiunii ruse”

Sursa: News.ro

Etichete: Polonia, presedinte, Finlanda, vladimir putin, tari, invadare, Alexander Stubb, Karol Nawrocki,

Dată publicare: 09-09-2025 20:06

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni
Stiri externe
Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni

Noul preşedinte naţionalist polonez, Karol Nawrocki, s-a opus prin veto, luni, unui proiect de lege care prelungeşte ajutoarele acordate refugiaţilor ucraineni din Polonia şi propune ca acestea să fie acordate numai ucrainenilor angajaţi.

Lovitură pentru Kiev. Președintele Poloniei propune limitarea ajutoarelor pentru refugiații ucraineni
Stiri externe
Lovitură pentru Kiev. Președintele Poloniei propune limitarea ajutoarelor pentru refugiații ucraineni

Noul preşedinte polonez, Karol Nawrocki, a propus limitarea accesului ucrainenilor la alocaţii şi servicii medicale, precum şi interzicerea glorificării unui lider naţionalist ucrainean din al Doilea Război Mondial.  

Noul preşedinte al Poloniei a depus jurământul. Ţara riscă să intre într-un blocaj politic în următorii ani
Stiri externe
Noul preşedinte al Poloniei a depus jurământul. Ţara riscă să intre într-un blocaj politic în următorii ani

Karol Nawrocki, istoric şi boxer amator, aliat al preşedintelui american Donald Trump, a depus miercuri jurământul pentru un mandat de cinci ani în funcţia de preşedinte al Poloniei, relatează POLITICO.  

Orban salută victoria lui Nawrocki în Polonia: „Washington Express a ajuns la Varșovia
Stiri externe
Orban salută victoria lui Nawrocki în Polonia: „Washington Express a ajuns la Varșovia"

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că victoria naționalistului Karol Nawrocki în alegerile prezidențiale din Polonia este "fantastică", salutând succesul unui aliat al președintelui american Donald Trump.

Karol Nawrocki, numit „revizionist al Holocaustului” de publicația Times of Israel. Răspunsul Ambasadei Poloniei
Stiri externe
Karol Nawrocki, numit „revizionist al Holocaustului” de publicația Times of Israel. Răspunsul Ambasadei Poloniei

Publicația israeliană Times of Israel l-a denumit pe președintele ales al Poloniei "revizionist al Holocaustului". Diplomaţia poloneză a anunţat marţi că a protestat.

 

Recomandări
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei
Stiri actuale
Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28