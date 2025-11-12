Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Șeful statului spune că se așteaptă ca războiul hibrid dus de Moscova împotriva statelor NATO, inclusiv a României, să se intensifice, așa că trebuie să modernizăm armata, să dezvoltăm industria de apărare și tehnologia.

Conform noii strategii, SRI-ul va avea un rol important în lupta împotriva corupției.

Modernizarea armatei, o soluție

Conform noii strategii de apărare a țării pentru 2025-2030, în plan extern România trebuie să își apere interesele și identitatea, dar să își păstreze și parteneriatele internaționale.

În document se precizează că acțiunile Rusiei sunt cele mai mari amenințări la adresa securității României. Și ne așteptăm că acest război hibrid al Moscovei să se intensifice împotriva NATO, spune șeful statului, prin activități cibernetice ostile, acte de sabotaj, manipulare și dezinformare. Soluția este să modernizăm forțele armate și industria de apărare, să întărim parteneriatele cu NATO, UE și SUA și să dezvoltăm tehnologia.

Nicușor Dan, președintele României: „Cine nu reușește să facă saltul tehnologic pe care alții îl fac va fi penalizat mult mai mult decât s-a întâmplat până acum. Noi trebuie să fim capabili ca o știre evident falsă să nu stea pe online mai mult de 15 minute. Nu facem asta acum”.

Rolul SRI

Corupția este privită ca o vulnerabilitate a statului, iar Nicușor Dan aruncă în luptă serviciile de informații. Vor colecta date necesare anchetelor, dar nu se vor implica în procesul de justiție, dă asigurări șeful statului.

Nicușor Dan, președintele României: „Activitatea de cercetare penală este desfășurată de parchet, activitatea de judecată este desfășurată de magistrați, și orice interferență în acest proces este ilegală, dacă nu chiar infracțiune”.

Strategia va sta în dezbatere publică timp de 10 zile, urmând ca pe 24 noiembrie să fie avizată în ședința CSAT, iar două zile mai târziu să fie prezentată de Președinte în Parlament. Pentru a fi pusă în aplicare, strategia va fi urmată de un plan de implementare.

Tot miercuri, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șefii misiunilor statelor membre UE și ai Comisiei Europene și le-a prezentat prioritățile României privitoare la securitate. Premierul a precizat că siguranța Mării Negre rămâne o prioritate și că vom face în continuare eforturi pentru modernizarea armatei și relansarea industriei românești de apărare.

