Ce a răspuns președintele Nicușor Dan, întrebat dacă ia în calcul declanșarea procedurii organizării alegerilor anticipate

Stiri Politice
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Gettyimages nicusor dan
Getty

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, dacă ia în calcul posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, în cazul în care criza politică nu va fi rezolvată în următoarea perioadă.

autor
Cristian Matei

”Evident că această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități. Ne-am găsi în același blocaj în care suntem azi. Și, în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România”, a răspuns șeful statului.

Conform unui sondaj INSCOP realizat în luna mai, patru din zece români cred că organizarea de alegeri parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluţie pentru depăşirea actualei crize politice.

Pe de altă parte, în timp ce Nicușor Dan acuză PNL că și-a schimbat poziția de pe o zi pe alta, Sorin Grindeanu amenință că PSD nu mai face nicio concesie și e gata de anticipate

Nu în ultimul rând, și PNL a început să vorbească despre alegeri anticipate. ”Gata cu ”ciocu’ mic și joc de glezne”. Ajunge!”.

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Și ărim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis că formaţiunea pe care o reprezintă susţine organizarea de alegeri anticipate. "Războiul dintre userizarea PNL şi nicuşorizarea PSD nu e al nostru. AUR alege...anticipatele!", a transmis Dan Dungaciu.

Alegeri anticipate în România. În ce condiții pot fi declanșate 

Alegerile anticipate revin constant în dezbaterea politică, mai ales în momente de criză guvernamentală, însă, în România, declanșarea lor rămâne un proces extrem de dificil și strict reglementat.

Potrivit Constituției României, dizolvarea Parlamentului poate fi decisă de președinte doar în condiții foarte clare și după parcurgerea unor pași succesivi.

Este nevoie ca legislativul să nu acorde votul de încredere pentru formarea unui nou Guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare și, în plus, să respingă cel puțin două propuneri consecutive de învestitură.

Ce prevede Constituția despre dizolvarea Parlamentului

Textul constituțional stabilește explicit această procedură:

„După consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.”

În practică, această reglementare face ca alegerile anticipate să fie dificil de declanșat, deoarece presupun un blocaj politic prelungit, în care nicio formulă de guvernare nu reușește să obțină majoritatea parlamentară necesară.

Mai multe detalii despre declanșarea alegerilor anticipate, aici.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: alegeri anticipate, nicusor dan,

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