Ce a răspuns președintele Nicușor Dan, întrebat dacă ia în calcul declanșarea procedurii organizării alegerilor anticipate

”Evident că această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități. Ne-am găsi în același blocaj în care suntem azi. Și, în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România”, a răspuns șeful statului.

Conform unui sondaj INSCOP realizat în luna mai, patru din zece români cred că organizarea de alegeri parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluţie pentru depăşirea actualei crize politice.

Pe de altă parte, în timp ce Nicușor Dan acuză PNL că și-a schimbat poziția de pe o zi pe alta, Sorin Grindeanu amenință că PSD nu mai face nicio concesie și e gata de anticipate.

Nu în ultimul rând, și PNL a început să vorbească despre alegeri anticipate. ”Gata cu ”ciocu’ mic și joc de glezne”. Ajunge!”.

Și ărim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis că formaţiunea pe care o reprezintă susţine organizarea de alegeri anticipate. "Războiul dintre userizarea PNL şi nicuşorizarea PSD nu e al nostru. AUR alege...anticipatele!", a transmis Dan Dungaciu.