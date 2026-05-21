Totuşi, puţin peste 50% aleg varianta unui nou Guvern. Mai mult de 65% dintre cei chestionaţi cred că viitorul Executiv ar trebui să continue direcţia pro-europeană şi pro-occidentală.

Soluţii pentru depăşirea crizei politice

50,7% dintre participanţii la sondaj sunt de părere că cea mai bună soluţie pentru depăşirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament, în timp ce 41,3% cred că ar trebui organizate alegeri parlamentare anticipate. Ponderea non-răspunsurilor este de 8%.

Cred că cea mai bună soluţie pentru depăşirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament într-un procent mai mare decât media: votanţii PSD, PNL şi USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din mediul urban.

Votanţii AUR, bărbaţii, persoanele între 45 şi 59 de ani şi angajaţii din sectorul privat consideră într-o proporţie mai ridicată decât restul populaţiei că cea mai bună soluţie ar fi organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Direcţia viitorului guvern

65,6% dintre respondenţi consideră că viitorul guvern ar trebui să continue direcţia pro-europeană şi pro-occidentală, în timp ce 26,2% sunt de părerea contrarie.

Ponderea non-răspunsurilor este de 8,2%.

Sunt de părere că viitorul guvern ar trebui să continue direcţia pro-europeană şi pro-occidentală într-o proporţie mai mare ca restul populaţiei: votanţii PSD, PNL şi USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti.

Votanţii AUR şi persoanele cu educaţie primară cred într-o proporţie semnificativ mai ridicată decât alte categorii socio-demografice că viitorul guvern nu ar trebui să continue în direcţia pro-europeană şi pro-occidentală.

”În acest moment, nu se conturează o majoritate critică în favoarea alegerilor anticipate, doar 41% fiind de părere că cea mai bună soluţie pentru depăşirea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate. Marea majoritate a votanţilor PNL, PSD şi USR se opune alegerilor anticipate, în timp ce votanţii AUR susţin alegerile anticipate ca soluţie de ieşire din criză.

Două treimi dintre români îşi doresc continuarea direcţiei pro-europene / pro-occidentale, însă un sfert din populaţie (26%) consideră că viitorul Guvern nu ar trebui să mai contiunue actuala direcţie pro-europeană/pro-occidentală.

Procentul este semnficativ mai mare în cazul votanţilor AUR (42% care nu susţin continuarea direcţiei pro-europene/pro-occidentale faţă de 49% care susţin direcţia pro-europeană / pro-occidentală). Marea majoritate a votanţilor PNL (95%), USR (89%) şi PSD (74%) susţin continuarea direcţiei pro-europene / pro-occidentale. Acest procent de 26% din populaţie sceptică faţă de direcţia pro-occidentală a României este destul de apropiat de procentul de 22% dintre români care ar susţine ideea ieşirii României din Uniunea Europeană. El atrage atenţia atât asupra riscurilor naraţiunilor anti-europene constante ale propagandei ruse, preluate de unii vectori politici şi de influenţă autohtoni, cât şi asupra nevoii de a corecta unele probleme structurale legate de faptul că beneficiile apartenenţei la Uniunea Europeană nu au fost distribuite echitabil în ultimii 19 ani. Eventuala amplificare a acestui curent din cauza populismului radical riscă să devină una dintre cele mai grave probleme ale ţării”, afirmă Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.