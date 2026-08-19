O altă fată - tot din aceeaşi familie - se află în stare critică după ce a fost scoasă din apă şi primeşte îngrijiri medicale la spital.

Poliţia a anunţat că serviciile de urgenţă au fost solicitate pentru a interveni în cazul a patru persoane aflate în dificultate în mare. Toate cele patru persoane au intrat în apă de pe mal pentru a înota şi au întâmpinat dificultăţi.

Echipaje ale Pazei de coastă, Poliţia, mai multe ambulanţe şi un elicopter medical s-au deplasat de urgenţă la faţa locului.

Cei trei au decedat în ciuda eforturilor depuse de paramedici, a precizat Poliţia, iar familia acestora a fost informată.

Locuitorii sunt profund afectaţi, iar în oraş domneşte un sentiment puternic de şoc.

Deputatul local Tom Rutland s-a declarat profund îndurerat de această tragedie.

"Ştiu că întreaga comunitate din Shoreham speră şi se roagă pentru recuperarea tinerei care primeşte îngrijiri medicale", a spus el.