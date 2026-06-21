Într-un mesaj postat duminică pe Facebook, acesta a reiterat că AUR susţine organizarea de alegeri anticipate. "Războiul dintre userizarea PNL şi nicuşorizarea PSD nu e al nostru.

AUR alege...anticipatele!", a scris Dan Dungaciu.

Mesajul acestuia vine în contextul desfăşurării Congresului Extraordinar al PNL, care decide noua structură de conducere a partidului.

Ce modificări sunt aduse la Statutul Partidului Național Liberal

Organizarea unui congres extraordinar al PNL a fost decisă de Consiliul Naţional extraordinar al partidului, care a avut loc la 19 iunie. Consiliul Naţional a decis depunerea de moţiuni pentru Congresul extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere sâmbătă, 20 iunie, ora 17:00.

De asemenea, Consiliul Naţional extraordinar a aprobat o serie de modificări la Statutul Partidului Naţional Liberal şi care urmează să fie aprobate în congres:

* crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEx, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEx în atribuţiile BPN;

* revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni;

* reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu.

La 20 iunie, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi-a depus candidatura pentru un nou mandat la preşedinţia formaţiunii, care urmează să fie validat în cadrul Congresului din 21 iunie.

Potrivit unui comunicat al PNL, candidatura lui Ilie Bolojan a fost depusă împreună cu moţiunea "Modernizare cu Rădăcini" şi cu echipa de conducere propusă: prim-vicepreşedinte - Dan Motreanu; secretar general - Robert Sighiartău; vicepreşedinţi - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.

Sursa citată menţionează că aceasta este singura moţiune depusă.