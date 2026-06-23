El spune că politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime şi de onestitate.

''Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine şi va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape decât oricând; în acest conflict puternic, majorităţile nu pot fi decât punctuale şi transparente; a trecut vremea aranjamentelor de culise, a cumpărării de voturi individuale; a trecut şi vremea politicienilor 'combinatori', sforari, de genul Ciolacu sau Veştea; fără alegeri anticipate, nu pot fi imaginate decât majorităţi pe termen scurt (maximum 6 luni), cu obiective clare şi puţine; dacă Nicuşor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR şi USR vor continua să ignore şi să jignească opoziţia, vor pierde nu doar alegerile viitoare sau guvernarea viitoare (pe care oricum nu le mai pot câştiga), ci şi orice urmă de aparenţă democratică'', a scris Peiu pe Facebook.

Guvernul Adrian Veştea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi "pentru" şi 23 de voturi împotrivă. AUR a ieşit din sală şi nu a votat.