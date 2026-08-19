În unele zone, apa a fost chiar și cu 6 grade Celsius mai caldă decât în mod normal.

Un nou studiu realizat de cercetătorii World Weather Attribution (WWA) arată că schimbările climatice au alimentat valurile de căldură marină din acest an și au mărit considerabil suprafețele afectate. Consecințele se văd deja în ecosistemele marine și în industria pescuitului, dar pot ajunge și pe uscat: apele foarte calde pot favoriza furtuni mai puternice și pot accentua căldura resimțită în regiunile de coastă, scrie Politico.

Mediterana, la o temperatură record

Atlanticul și Marea Mediterană sunt în prezent mult mai calde decât ar fi normal pentru această perioadă.

„În această vară, am văzut temperaturi cu adevărat excepționale ale oceanelor din jurul Europei”, spune Catherine Gregory, specialistă în știința climei la Universitatea din Berna și unul dintre cercetătorii care au lucrat la studiu.

În iulie, temperatura medie a întregii Mări Mediterane a depășit ușor 27 de grade Celsius, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru această lună.

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