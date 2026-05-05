Chiar și după căderea unui Guvern în urma unei moțiuni de cenzură, Constituția impune un traseu instituțional complex, care face ca dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate să fie mai degrabă o excepție decât o regulă.

Ce înseamnă alegerile anticipate în România și când pot avea loc

Potrivit Constituției României, dizolvarea Parlamentului poate fi decisă de președinte doar în condiții foarte clare și după parcurgerea unor pași succesivi.

Este nevoie ca legislativul să nu acorde votul de încredere pentru formarea unui nou Guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare și, în plus, să respingă cel puțin două propuneri consecutive de învestitură.

Ce prevede Constituția despre dizolvarea Parlamentului

Textul constituțional stabilește explicit această procedură:

„După consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.”

În practică, această reglementare face ca alegerile anticipate să fie dificil de declanșat, deoarece presupun un blocaj politic prelungit, în care nicio formulă de guvernare nu reușește să obțină majoritatea parlamentară necesară.

Actuala arhitectură constituțională a fost gândită în contextul anului 1991, imediat după ieșirea României din perioada comunistă. La acel moment, obiectivul principal a fost evitarea concentrării excesive a puterii și prevenirea unor posibile derive autoritariste. Din acest motiv, legiuitorul a introdus o procedură de echilibru instituțional, în care dizolvarea Parlamentului nu poate fi decisă unilateral, ci presupune o serie de condiții cumulative și consultări politice extinse.

Pașii politici până la posibile alegeri anticipate în România

Din punct de vedere procedural, dizolvarea Parlamentului și deschiderea drumului către alegeri anticipate implică mai multe etape succesive. Totul începe cu încetarea mandatului Guvernului, fie prin demisie, fie în urma unei moțiuni de cenzură sau a altor situații prevăzute de lege.

Ulterior, președintele României, după consultarea partidelor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Premierul desemnat trebuie să formeze o echipă guvernamentală și să prezinte un program de guvernare în fața Parlamentului, în vederea obținerii votului de încredere.

Dacă acest vot este refuzat, procedura se reia, cu o nouă desemnare și o nouă tentativă de învestitură. Doar în cazul în care două astfel de încercări eșuează în termenul prevăzut de 60 de zile, se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului.

Condiții pentru declanșarea alegerilor anticipate

Totuși, chiar și în acest scenariu, Constituția introduce limite suplimentare importante. Parlamentul nu poate fi dizolvat de mai mult de o dată pe an și nici în ultimele șase luni ale mandatului prezidențial, precum și în perioade de criză majoră, cum ar fi starea de urgență, mobilizare sau război.

Astfel, deși alegerile anticipate sunt invocate frecvent în discursul politic, mecanismul constituțional din România le face dificil de activat în practică. Ele depind de un blocaj instituțional prelungit și de lipsa totală a unei majorități capabile să formeze un Guvern, ceea ce explică de ce, în ultimii ani, acest scenariu a rămas mai degrabă unul teoretic decât unul aplicat.

În contextul actual, după căderea unui Guvern, atenția se mută aproape întotdeauna de la scenariul alegerilor anticipate către negocierile politice pentru formarea unui nou Executiv, singura soluție considerată realistă pe termen scurt pentru asigurarea stabilității guvernamentale.