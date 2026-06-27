În timp ce Nicușor Dan acuză PNL că și-a schimbat poziția de pe o zi pe alta, Sorin Grindeanu amenință că PSD nu mai face nicio concesie și e gata de anticipate. Iar Siegfried Mureșan spune că PNL nu-l va vota pe Sorin Grindeanu premier, fără un acord care să conțină o serie de obiective comune.

După doar o oră, întâlnirea de la Palatul Cotroceni, care ar fi trebuit să aducă la final o desemnare de premier, s-a încheiat fără vreun acord între partide. Așa că lupta s-a mutat în online. Tonul l-a dat președintele Nicușor Dan, care i-a acuzat pe cei de la PNL că nu și-au ținut promisiunea că vor vota un Guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan: „Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog”.

A urmat, apoi, un atac al liderului și, totodată, celui propus de PSD pentru funcția de prim-ministru - Sorin Grindeanu. El susține că a fost gata să facă un compromis - acela de a avea parte de o rotativă guvernamentală, dar doar cu condiția ca primul premier să fie dat de PSD. Doar că cei din PNL, USR și UDMR n-au fost de acord și au cerut ca primul la rând să fie Siegfried Mureșan.

Sorin Grindeanu: „PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României.”

Propunerea de premier a partidelor de dreapta, Siegfried Mureșan, le-a răspuns imediat - atât președintelui, cât și lui Sorin Grindeanu - tot pe Facebook.

Siegfried Mureșan: „Partidul Național Liberal nu îl va susține - și nici nu a spus vreodată că îl va susține - pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării”.

Iar Ilie Bolojan a scris: „PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord”.

Conflictul dintre cele două tabere a început să mocnească de ieri dimineață, când PNL, USR și UDMR au anunțat oficial că propunerea celor trei partide pentru funcția de premier este europarlamentarul liberal, Siegfried Mureșan.

Ilie Bolojan: „Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiţii, este un om profesionist”.

Siegfried Mureșan este de 12 ani eurodeputat, dar își va pierde mandatul dacă ajunge premier.

Siegfried Mureșan: „Dorința noastră este să venim cu o ofertă cinstită, susținută în mod transparent de cele trei partide, pentru o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită și apreciată, iar statul să sprijine cetățenii”.

Propunerea a fost votată fără echivoc de membrii USR și UDMR.

Dominic Fritz: „Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD”.

La auzul veștii, cei din PSD își acuză foștii parteneri de guvernare de sabotaj și rea-voință, printr-un scenariu premeditat de a menține România în criză politică. Așa că au anunțat că nu-l susțin pe Siegfried Mureșan.

Liberalii spun în continuare că vor vota un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, doar dacă acordul politic va fi conține și măsuri concrete de reducere a deficitului bugetar. USR nu votează sub nicio formă un Guvern PSD și nu renunță la ideea rotativei guvernamentale.

Guvernul de stânga PSD, cu Sorin Grindeanu prim-ministru, are majoritate cu voturile PNL, UDMR și ale Minorităților, dacă cele 3 partide parafează un acord politic, în vreme ce guvernul de dreapta PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, nu strânge voturile necesare fără PSD. De unul singur, PSD are 127 de voturi, iar alianța de dreapta strânge 184.