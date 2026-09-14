Dovezile în acest sens fiind prezentate de către Parchetul General. El a precizat că un raport despre anularea alegerilor va fi prezentat când toate informaţiile vor fi accesibile pentru cetăţeanul român, relatează News.ro.

“Legat de alegerile anulate, în mod evident a fost încălcată legislaţia electorală cu privire la finanţare. Asta este o certitudine şi este un motiv suficient pentru anularea alegerilor. În momentul în care un candidat cheltuie în mod netransparent mai mulţi bani decât contra candidaţii, viciază procesul electoral şi e un motiv suificient pentru anulare”, a declarat Nicuşor Dan, luni, într-un interviu pentru Euronews, citat de News.ro.

El s-a referit şi la influenţa rusă din acea perioadă.

”În ceea ce priveşte influenţa rusă, a existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu nişte dovezi pe care toată lumea le poate verifica, că a existat o influenţă rusă. Bineînţeles că toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice, e vorba de campanii, de site-uri în oglindă, care repetă nişte... Deci sunt nişte chestiuni tehnice”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a adăugat că aceste lucrurile trebuie să fie accesibile pentru cetăţeanul român.

”Acele elemente pe care le ştim deja, plus altele la care tot lucrăm şi pe care le-am găsit între timp şi pe care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetăţean român care... repet, nu e asta treaba lui să facă conexiuni între tipuri de informaţii care sunt foarte tehnice. Aici este de fapt miza şi ăsta e motivul pentru care încă nu am ieşit cu un raport fie despre anularea alegerilor, fie despe toată influenţa rusă pe spaţiul comunicaţional românesc”, a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.

În 6 decembrie 2024 Curtea Constituţională a anulat primul tur al alegerilor prezidenţiale şi a dispus reluarea întregului proces electoral.

De câte ori a promis Nicușor Dan prezentarea raportului anulării alegerilor

Preşedintele Nicuşor Dan a promis de la preluarea mandatului prezentarea unui raport complet al anulării alegerilor, raport care încă nu a fost făcut public.

Astfel, a trecut mai bine de un an de când Nicușor Dan promitea că românii vor afla adevărul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

În acest timp, termenele avansate de președinte s-au schimbat de mai multe ori: de la „în cel mai scurt timp” și „după una-două săptămâni” la „finalul lunii ianuarie”, apoi „două-trei luni”, „anul acesta” și, cel mai recent, „într-un termen rezonabil”.

Încă din primele zile după câștigarea alegerilor, Nicușor Dan spunea că România trebuie să explice ce s-a întâmplat nu doar propriilor cetățeni, ci și aliaților. „Suntem datori să explicăm cetățenilor și aliaților cauza anulării alegerilor. Credibilitatea țării depinde de asta”, a spus președintele României, la finalul lunii mai 2025.

Raportul complet nu a fost însă publicat până acum. Dar, iată cum au evoluat în timp declarațiile și termenele date de Nicușor Dan pe unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru români.

Mai 2025: „în cel mai scurt timp” - Imediat după câștigarea alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a promis că va clarifica dosarul anulării alegerilor din 2024 și a vorbit despre nevoia de desecretizare și de prezentare a informațiilor relevante. Termenul folosit a fost „în cel mai scurt timp”.

4 iunie 2025: prioritate după „una-două săptămâni” - La începutul mandatului, Nicușor Dan a spus că nu ceruse încă lămuriri serviciilor și nu ridicase subiectul în CSAT, fiind preocupat de deficit, formarea guvernului și obligațiile externe. A precizat că tema va deveni prioritară după „una-două săptămâni”.

25 septembrie 2025: decizie „neobișnuită”, dar „curajoasă” - Nicușor Dan a descris anularea alegerilor din 2024 drept o decizie „neobișnuită”, dar „curajoasă” și a vorbit despre desecretizarea ședinței CSAT din 6 decembrie.

30 septembrie 2025 - 2 octombrie 2025: raport prezentat liderilor europeni - Nicușor Dan a anunțat că va prezenta liderilor europeni raportul privind anularea alegerilor. El a spus că există „o probă oficială” privind folosirea unor conturi și firme din Rusia, dar că imaginea completă ar mai necesita câteva luni. Pe 2 octombrie, a prezentat raportul liderilor europeni, în principal pe dimensiunea de securitate și ingerință externă.

21 noiembrie 2025: „în scurt timp veți avea aceste date” - Nicușor Dan a spus că are informări despre ce s-a întâmplat în seara anulării și în zilele următoare și că acestea trebuie reunite într-o explicație coerentă. „În scurt timp veți avea aceste date”, a afirmat președintele.

3 decembrie 2025: „cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie” - Nicușor Dan a avansat un termen mai concret și a anunțat că raportul urma să fie prezentat „cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie”.

8-9 decembrie 2025: „în două-trei luni” - Într-un interviu pentru Le Monde, Nicușor Dan a vorbit despre ingerința rusă în alegerile din 2024 și a spus că va putea publica un raport care să reunească informațiile privind anularea scrutinului „în două-trei luni”.

14 decembrie 2025: desecretizarea CSAT, doar „o pietricică” - Nicușor Dan a spus că desecretizarea ședinței CSAT se va întâmpla, dar că aceasta reprezintă doar „o pietricică” din ansamblu. A afirmat că România trebuie să prezinte un raport complet și a indicat din nou termenul de „două-trei luni”.

17 decembrie 2025: „desigur, și o să-l primiți” - Întrebat când vor primi românii un răspuns privind anularea alegerilor, Nicușor Dan a spus că „în parte, răspunsul a venit”, dar a promis că explicațiile vor fi oferite. „Desigur, și o să-l primiți”, a afirmat președintele, fără să indice un termen exact.

16 aprilie 2026: „anul acesta, în mod categoric” - Nicușor Dan a afirmat că 90% din informațiile pe care le știe despre alegeri pot fi făcute publice și că acestea vor fi prezentate „într-un mod sistematic”. Despre termen, a spus: „anul acesta, în mod categoric”.

6 iunie 2026: „într-un termen rezonabil” - La Constanța, Nicușor Dan a refuzat să mai ofere un termen exact. El a spus că există variante de lucru, colective și rapoarte sectoriale, iar raportul complet va fi prezentat „într-un termen rezonabil”.