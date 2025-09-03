Elena Lasconi îl amenință pe președintele Nicușor Dan cu suspendarea din funcție: ”Românii sunt nemulțumiți, furioși!”

03-09-2025 | 13:10
Elena Lasconi și Nicusor Dan
Inquam Photos / George Calin

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, îl amenință pe președintele Nicușor Dan cu suspendarea din funcție, din cauza reformelor fiscale implementate de premierul Ilie Bolojan, care ajung și în primării.  

autor
Cristian Matei

Lasconi face un apel public la șeful statului, ”să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare”.

”În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară.”, spune Lasconi într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ea amintește faptul că atât președintele cât și premierul au fost primari, iar asta înseamnă că ”înțeleg administrație publică”.

Primarul din Câmpulung este nemulțumit de faptul că Guvernul taie unele proiecte realizate pe fonduri europene.

Dominic Fritz
Dominic Fritz, despre o posibilă excludere a Elenei Lasconi din USR: „Chiar acum câteva zile am vorbit cu ea”

Tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român. Aceste proiecte au fost demarate pentru că am semnat un contract de finanțare cu statul. Tot statul a inițiat și a deschis axele de finanțare. Am cheltuit bani pentru documentații, avize, autorizații. Bani din taxele și impozitele românilor. Această ordonanță pur și simplu sfidează cetățenii. Nu opriți niciun proiect! Asta e calea ușoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiți finanțare, să negociați, să ieșiți din birouri.”, spune Elena Lasconi.

De asemenea, ea critică intenția lui Ilie Bolojan de a concedia mii de angajați din administrația publică locală.

Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua...

Situațiile sunt diferite de la primărie la primărie. La Câmpulung dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie. Practic, prin aceste ordonanțe ați transformat toți primarii într-un soi de notari. Ne rămâne doar să eliberăm cărți de identitate, asistența socială și să semnez niște documente.  Câmpulungenii m-au votat să dezvolt comunitatea nu să semnez adeverințe. Țara se dezvoltă de la firul ierbii împreună cu primarii.”, mai susține Lasconi.

În continuare, ea afirmă că ”românii sunt nemulțumiți, furioși”, deoarece ”au crescut prețurile, cresc taxele și impozitele”.

”Acum, dacă am început un proiect de eficientizare energetică la un bloc și constructorul a îndepărtat polistirenul pus cu mare greutate de proprietar, e adevărat că și ilegal, credeți că o să fie bucuros? Haideți să ne revenim puțin! Îmi e greu să înțeleg tăcerea majorității primarilor. Înțeleg că partidele din care facem parte sunt în acest moment la guvernare, însă ce fac acum miniștrii și premierul e sinucidere curată. Peste trei ani singura soluție pare să fie emigrarea. Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile.

Domnule Bolojan, opriți-vă! Vorbiți cu noi, primarii. Organizați o dezbatere să venim toți, nu doar câțiva reprezentanți de la AMR și ACoR. Domnule Președinte, aveți pârghiile constituționale să acționați. Faceți-o pentru români, nu pentru sistem!”, mai spune Lasconi.

Bolojan apără procentul de 40% tăiere din numărul maxim de locuri în administrația publică: 25% ar fi fost fake

10% din posturile din administrația locală ar trebui tăiate, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Asta înseamnă 13.000 de angajați concediați din primării și consilii județene.

Cu tot cu posturile vacante, reducerea ajunge la 40%, iar jumătate dintre primării vor fi obligate să facă restructurări.

O reducere cu 25%, așa cum s-a propus inițial, ar fi fost falsă, a mai spus premierul. Bolojan a confirmat că în discuțiile din coaliție a pus problema demisiei dacă nu se face reforma administrației.

O reducere cu un sfert a personalul din administrația publică locală n-ar fi avut efect, așa cum a fost propusă inițial, pentru că s-ar fi aplicat posturilor permise de lege, nu celor ocupate în mod real, a spus premierul Ilie Bolojan.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: "China este de neoprit"

Dată publicare: 03-09-2025 12:57

