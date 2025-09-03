LIVE, ora 11.00. Președintele Nicușor Dan, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

03-09-2025 | 10:09
cernavoda

Președintele Nicușor Dan va fi prezent, astăzi, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1.

 

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Ceremonia demarării lucrărilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă va fi transmisă LIVE pe www.stirileprotv.ro de la ora 11.00.

Incendiu minor la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Incendiu minor la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate

Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2. 

Fără prosumatori, România n-ar rezista caniculei. APCE: La prânz, livrează energie cât centrala de la Cernavodă
Fără prosumatori, România n-ar rezista caniculei. APCE: La prânz, livrează energie cât centrala de la Cernavodă

Fără apă pentru hidrocentrale și din cauza caniculei, prosumatorii au salvat până acum România de la blackout, au afirmat Reprezentanţii Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE).  

Reactorul 2 al centralei nucleare din Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Naţional
Reactorul 2 al centralei nucleare din Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Naţional

Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, anunţă că reactorul 2 al centralei nucleare din Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Naţional în această dimineaţă.

Ministrul Energiei: Un singur reactor nuclear de la Cernavodă acoperă în prezent 10% din consumul de electricitate al țării
Ministrul Energiei: Un singur reactor nuclear de la Cernavodă acoperă în prezent 10% din consumul de electricitate al țării

În prezent, un singur reactor nuclear de la Cernavodă acoperă 10% din consumul de electricitate al României, potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

Nuclearelectrica a anunțat că a oprit unul dintre reactoare, la o zi după ce a fost declanșată o alarmă de incendiu
Nuclearelectrica a anunțat că a oprit unul dintre reactoare, la o zi după ce a fost declanșată o alarmă de incendiu

Nuclearelectrica a anunțat oprirea controlată a reactorului 2 de la Cernavodă, în noaptea de 25 iunie, pentru verificări și posibile reparații.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un
Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup făcută de președintele chinez Xi Jinping alături de oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. La loc de frunte au fost Vladimir Putin și Kim Jong Un.  

Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe
Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 47 de percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de euro, au precizat, surse judiciare.

