LIVE, ora 11.00. Președintele Nicușor Dan, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Președintele Nicușor Dan va fi prezent, astăzi, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1.
Ceremonia demarării lucrărilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă va fi transmisă LIVE pe www.stirileprotv.ro de la ora 11.00.
03-09-2025 10:09
03-09-2025 10:09