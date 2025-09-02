Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale

02-09-2025 | 12:02
Președintele Nicușor Dan urmează să aibă marți, la ora 12:00, o întrevedere cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, potrivit declarațiilor făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Vlad Dobrea

Întâlnirea a fost confirmată și de Administrația Prezidențială.

"O întrevedere firească" la început de sesiune parlamentară

Kelemen Hunor a explicat, luni, că discuția de la Cotroceni este „absolut firească” după deschiderea noii sesiuni parlamentare.

„După începerea sesiunii, era cazul să se întâlnească președintele cu liderii coaliției. Este normal și da, președintele are rolul de mediator, dacă e nevoie de o mediere. În acest moment nu trebuie speculat. Chiar și fără situația tensionată legată de asumarea răspunderii pe administrația locală și centrală, era nevoie de un astfel de dialog”, a declarat Hunor.

Reforma administrației, mărul discordiei în coaliție

Întâlnirea are loc în contextul în care pachetul legislativ privind reforma administrației publice locale a fost amânat, după ce partidele din coaliție nu au ajuns la un consens privind reducerile de personal.

Subiectul urmează să fie reluat în discuțiile din coaliție, însă divergențele persistă, ceea ce face rolul de mediator al președintelui cu atât mai relevant.

Dată publicare: 02-09-2025 11:57

