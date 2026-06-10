Președinta POT, Anamaria Gavrilă, are soluția pentru ieșirea din criza politică: ”Deci, care este întâi, oul sau găina?”

Gavrilă a anunțat că i-a propus premierului desemnat Eugen Tomac formarea unui guvern de uniune națională, în care toate partidele parlamentare să fie reprezentate la nivel de miniștri.

Ea spune că înțelege decizia președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier ca Tomac, în condițiile în care, potrivit acesteia, marile partide - PSD și AUR - nu și-au asumat această responsabilitate.

„Așadar, faptul că domnul președinte Nicușor Dan a propus un premier, un premier pe care partidele politice PSD și AUR, cele mai mari partide din România și cele care au inițiat moțiunea de cenzură, nu și-au asumat să propună un premier și să guverneze, așa cum ar fi fost corect față de cetățenii cei mulți care-i votează, înțelegem, deci, de ce domnul președinte a venit cu o propunere”, a declarat Anamaria Gavrilă.

Lidera POT a susținut că există dificultăți în privința formării echipei guvernamentale și că soluția ar fi implicarea tuturor formațiunilor parlamentare.

„În același timp, vedem că este un blocaj în ceea ce privește miniștrii de pe lista domnului Toma, iar propunerea noastră a fost următoarea. Dacă cu adevărat suntem într-o situație dificilă, ca țară, dacă nu este doar o sperietoare, atunci trebuie ca toate partidele parlamentare să-și asume guvernarea. Am propus, așadar, domnului Tomac să vină cu un guvern de uniune națională în care dânsul să fie premier, însă miniștrii să fie de la toate partidele parlamentare”, a spus aceasta.

În opinia sa, participarea tuturor partidelor la guvernare ar reprezenta o dovadă de responsabilitate față de electorat.

„Credem cu adevărat că aceasta este o soluție, o soluție pe care partidele parlamentare care au primit votul alegătorilor trebuie să și-o asume. Asta înseamnă cu adevărat responsabilitate”, a adăugat președinta POT.

Critici la adresa negocierilor dintre partidele ”mari”

Anamaria Gavrilă a descris actualele negocieri politice drept un semn de „imaturitate” și a afirmat că există o lipsă de disponibilitate pentru dialog între formațiunile parlamentare.

„Este clar, și din declarațiile liderilor de partide, că există un blocaj și nimeni nu vrea pe celălalt. Este o mare mare imaturitate. Cetățeanul român se uită confuz tot ceea ce se întâmplă și nu putem da la o parte faptul că mai mult de jumătate din țară nu a votat PSD, PNL, USR, UDMR. Nu poți să ignori jumătate din țară”, a declarat aceasta.

Lidera POT a susținut că actualele conflicte dintre partide au ca efect menținerea în funcție a Guvernului Bolojan și a ridicat semne de întrebare cu privire la motivele care stau la baza disputelor politice.

„Ei bine, dacă se urmărește ca guvernul Bolojan să fie menținut, înseamnă că acesta este rostul conflictului între partide, pentru că nu vedem altă consecință. Vedem că aceste conflicte duc la menținerea guvernul Bolojan, deci înseamnă că a fost un plan să menținem guvernul Bolojan.”, spune Gavrilă.

Totodată, liderul POT a afirmat că partidele ar trebui să lase deoparte divergențele și să colaboreze în interesul guvernării.

„Dacă nu, dacă tu cu adevărat vrei să guvernezi țara și să fie bine, înseamnă că lași mândria ta și stai la masă și cu celălalt, pentru că și celălalt a fost votat”, a mai spus președinta POT.

POT: Nu există încă un program de guvernare

Întrebată dacă parlamentarii POT ar putea susține Guvernul în cazul în care Eugen Tomac își menține actuala listă de miniștri, Anamaria Gavrilă a răspuns că sunt încă multe elemente neclarificate.

„În primul și în primul rând lista nu este completă. În al 3-lea rând nu avem un program de guvernare. În al 3-lea rând mi se pare ciudat să zică o listă de miniștri fără să ai un program de guvernare.”

Ea a argumentat că desemnarea miniștrilor ar trebui să fie rezultatul unor obiective asumate prin programul de guvernare.

„Adică atunci când tu ai un program de guvernare, ai anumite obiective, aceste obiective trebuie să aduci resursele potrivite, adică miniștrii potriviți pentru a îndeplini acele obiective.”

În acest context, lidera POT a reluat ideea unui executiv format cu participarea tuturor partidelor parlamentare.

„Deci, care este întâi, oul sau găina? Adică vedem o ciudățenie aici, iar faptul că această listă de miniștri este, se pare, mărul discordiei, o soluție foarte bună ar fi această guvernare de uniune națională, în care domnul președinte a venit cu premierul și partidele trebuie să vină cu miniștri, secretari de stat și așa mai departe”, a concluzionat Anamaria Gavrilă.