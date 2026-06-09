Premierul desemnat Tomac are sprijin doar de la PSD și acela cu anumite condiții. Cu un eșec la orizont, potrivit unor surse politice, președintele are pregătit planul B: un premier tehnocrat.

Eugen Tomac și-a continuat campania de strângere de voturi la UDMR. Doar că a plecat așa cum a venit - fără susținere.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „În acest moment din punct de vedere al logicii politice este aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dat dintr-un guvern prin moțiune de cenzură, a doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte”.

Deocamdată, Eugen Tomac nu renunță.

Eugen Tomac, premier desemnat: „Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii. Cred că în acest moment avem nevoie de o perspectivă foarte clară pentru a putea trece peste această stare tensionată”.

Grupul Minorităților Naționale va continua negocierile cu premierul desemnat și nu a luat încă o decizie finală. Dar discuțiile au continuat imediat după cu celelalte grupuri parlamentare, inclusiv neafiliații.

Răzvan Chiriță, liderul grupului Uniți pentru România: „Urmează să primim în cursul zilei de mâine un program de guvernare, o structură finală a cabinetelor care vor compune Guvernul Tomac”.

Eugen Tomac: „Eu sunt încrezător în ceea ce privește șansele reale pentru ca guvernul pe care-l voi propune să convingă parlamentul că merită votul de încredere”.

PSD, singurul partid dispus să sprijine un cabinet condus de Eugen Tomac

Așadar, până acum guvernul Tomac este sprjinit doar de PSD. Dar cei de la PSD vor ca programul de guvernare să conțină, printre altele, un pachet anti-inflație, condiții pentru acordarea ajutoarelor sociale doar celor care cu adevărat nu pot munci sau facilități fiscale pentru companiile care-și reinvestesc profitul în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare.

Reporter: „PSD poate face majoritate fără PNL și USR pentru Guvernul Tomac?”

Sorin Grindeanu: „Poate încerca”.

Reporter: „Fără să primească nimic la schimb?”

Sorin Grindeanu: „Asta i-am spus președintelui că putem încerca să facem o majoritate, nu înseamnă că într-un final putem să strângem 233”.

De altfel, calculele arată că PSD, alături de grupurile Minorităților, Pace Întâi România, Uniți pentru România și neafiliații nu strâng nici 200 de voturi.

În aceste condiții, conform unor surse politice, președintele îl va retrage pe Tomac înainte ca acesta să ajungă la votul din Parlament. Nicușor Dan ar avea pregătit al doilea premier, de data aceasta 100% tehnocrat.

I-ar fi informat în discuții anterioare pe unii șefi de partide că va merge fie pe mâna lui Radu Burnete, consilierul său pe politici economice, fie pe a Deliei Velculescu, economistă la FMI.