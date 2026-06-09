Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut aceste declarații după întâlnirea pe care a avut-o, marți, la sediul UDMR, cu premierul desemnat Eugen Tomac, pentru a discuta despre susținerea în Parlament a Guvernului pe care îl va propune Tomac.

Liderul UDMR a invocat atât lipsa unei majorități parlamentare clare, cât și o serie de probleme de natură politică pe care partidul său le consideră esențiale înainte de luarea unei decizii.

„Sigur, când programul de guvernare va fi gata în acest moment mi-a zis că se mai lucrează. Vom mai avea o discuție cu domnul Tomac, vom citi programul de guvernare, fiindcă trebuie să luăm o decizie în funcție de conținutul programului de guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.

El a subliniat că România are în față dosare importante, precum implementarea PNRR, programul SAFE și pregătirea bugetului pentru anul viitor, motiv pentru care consideră esențială existența unei majorități parlamentare solide.

„În acest moment, un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă nu are nicio șansă să facă lucrurile așa cum trebuie pentru a duce România în direcția dorită. Vorbim de PNRR, vorbim de SAFE, vorbim de bugetul pentru anul viitor.”

Principala problemă: ”este aproape imposibil să votăm un guvern din care nu facem parte”

Kelemen Hunor a explicat că, din punctul de vedere al logicii politice, este dificil pentru UDMR să susțină un guvern din care nu face parte, la scurt timp după căderea fostului Executiv prin moțiune de cenzură.

„În acest moment, din punct de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern după ce a fost dat dintr-un guvern prin moțiune de cenzură, a doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte. Deci nu se leagă în niciun fel.”, a spus el.

Liderul UDMR a afirmat că formațiunea sa nu a identificat până acum motive suficiente pentru a acorda votul de învestitură.

„Avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot, fiindcă nu suntem masochiști politici. Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte.”

El a adăugat că aceste aspecte urmează să fie discutate în structurile interne ale partidului înaintea unei decizii finale.

„Și astăzi nu putem promite un vot pentru instalarea acestui guvern care este în formare.”

Kelemen Hunor nu este de acord cu varianta premierului tehnocrat

Pe de altă parte, Kelemen Hunor consideră că un premier politic ar trebui să conducă un guvern format din oameni politici care își asumă răspunderea pentru actul de guvernare.

„Un om politic să conducă un guvern tehnocrat. Un om politic ar trebui să conducă un guvern politic cu oameni politici asumați, responsabilitate asumată din partea partidelor politice, fiindcă altfel nu se poate guverna.”

Acesta a invocat și experiențe anterioare din politica românească, susținând că și în cazul unor formule diferite de guvernare a existat o asumare clară din partea partidelor.

„Din punctul meu de vedere, și un premier politic, cum e Eugen Toma, cu un guvern politic ar fi fost o variantă mai bună, fiindcă trebuie o asumare. Deci asta este democrația parlamentară, vrei, nu vrei. Dacă ieșim din această logică, atunci foarte repede ajungi la concluzia că de fapt nici nu ai nevoie de Parlament.”

Kelemen Hunor a mai afirmat că promovarea unei formule tehnocrate poate transmite mesajul că partidele politice și reprezentanții acestora nu sunt considerați suficient de credibili pentru a guverna.

UDMR nu se pronunță asupra majorității miniștrilor propuși

Întrebat despre persoanele vehiculate pentru funcțiile ministeriale, liderul UDMR a spus că nu îi cunoaște pe cei mai mulți dintre cei propuși și că este prematur să formuleze o evaluare.

„90% dintre personalitățile propuse pentru mine nu sunt oameni cunoscuți. Nu-i cunosc.”

Kelemen Hunor a precizat că îi cunoaște pe Luca Niculescu și Vladimir Ionaș, însă a spus că despre restul numelor nu poate face comentarii înainte de prezentarea listei finale.

„Deci nu pot să vă spun mai mult despre această listă. În rest, chiar n-am nicio părere, fiindcă trebuie să vedem lista finală și după aceea mai încercăm și noi să aflăm cine unde ....”

Ce variante ia în calcul UDMR la vot

Președintele UDMR a precizat că partidul nu a discutat posibilitatea de a vota împotriva Guvernului, dar nici nu a identificat până acum motive pentru a-l susține.

„Nu am discutat cu colegii să votăm împotriva unui guvern, că nu avem de ce să votăm împotrivă. Deocamdată nu avem nici argumente pentru a vota un guvern, dar nici nu am văzut, nu am găsit argumente să votăm împotrivă.”

El a explicat că există și alte opțiuni parlamentare în afara votului pentru sau împotriva Executivului.

„A 3-a cale, să nu intri în sală. Și cealaltă variantă este să fii în sală, să spui prezent, nu votez.”

„Cei care votează guvernul ar trebui să își asume susținerea acelui guvern cel puțin până anul viitor”

Kelemen Hunor a mai declarat că nu consideră că întârzierea cu câteva zile a votului de învestitură ar reprezenta o problemă majoră, însă susține că partidele care votează Guvernul trebuie să își asume și susținerea acestuia pe termen mai lung.

„Eu aș dori să avem cât mai repede, dar nu pot să votez doar ca să existe un guvern și a 2-a zi să întorc spatele acelui guvern.”

În opinia sa, o eventuală susținere ar trebui formalizată și respectată cel puțin până anul viitor.

„Cei care votează guvernul ar trebui să își asume susținerea acelui guvern cel puțin până anul viitor, că altfel ce ai făcut? Ai votat, ai întors spatele, ai intrat în opoziție și a 2-a zi domnul Tomac se umblă cu lumânarea prin Parlament și caută voturile pentru fiecare proiect, nu merge.”, a mai spus Hunor.