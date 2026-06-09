„La Ministerul Fondurilor Europene am stabilit deja cine va fi persoana propusă. Urmează, în această seară, să am o întâlnire şi, evident, mă bucur că a acceptat. Până nu am această întâlnire în care să stabilim exact modul cum vom colabora mai departe”, a spus Tomac, la Parlament, el adăugând că nu vrea să dea deocamdată numele ministrului propus.

Tomac a mai explicat că şi la Finanţe are mai multe propuneri.

„Inclusiv în această dimineaţă am avut întâlniri cu mai multe persoane dispuse, cu foarte multă expertiză şi credibilitate pe pieţile externe. Deci, sunt în grafic, voi veni cu un cabinet de oameni bine pregătiţi”, a declarat Eugen Tomac, după discuţia cu reprezentanţii minorităţilor naţionale.

Înformațiile Știrile ProTV după prima zi a negocierilor lui Eugen Tomac cu partidele parlamentare indicau faptul că la Finanțe în cărți ar fi Bogdan Drăgoi, care a mai deținut acest portofoliu în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu și a fost consilierul lui Traian Băsescu. Este luat în calcul și Bogdan Glăvan, profesor la Universitatea Româno-Americană din București și fost consilier al lui Ludovic Orban.

Întrebat ce şanse sunt să treacă acest guvern, Eugen Tomac a răspuns: „Eu sunt încrezător în ceea ce priveşte şansele reale pentru ca guvernul pe care îl voi propune să convingă Parlamentul că merită votul de încredere”.

Tomac încă caută miniștri pentru Sănătate, Interne, Justiție și Energie

Tomac a mai precizat că mai urmează doscuții pentru a finaliza lista de miniștri pe care o va propune. Aceste discuții vizează Sănătatea, Internele, Justiţia şi Energia. În plus, el a precizat că este un moment potrivit pentru reducerea numărului de secretari de stat. Tomac a menţionat că a informat inclusiv conducerea PSD, PNL şi USR despre această opţiune pe care o are.

„Mai sunt discuţii astăzi şi mâine pentru a finaliza lista cabinetului pe care o voi propune, pentru Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Energiei”, a declarat Eugen Tomac la Parlament.

El a reiterat că Guvernul pe care îl propune este un guvern format din profesionişti şi îşi doreşte să fie un guvern tehnic.

„Prin urmare, cred că este un moment potrivit să reducem inclusiv numărul secretariilor de stat şi angajamentul nostru este de a numi, inclusiv pentru poziţiile de secretari de stat, profesionişti dispuşi ca, pentru o perioadă de timp probabil limitată să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Guvernului României. Deci, am informat inclusiv conducerea PSD, PNL, USR despre această opţiune pe care o am”, a arătat Tomac.

Premierul desemnat a anunţat că obligatoriu va transmite către toate partidele parlamentare şi grupurile parlamentare programul de guvernare pe care îl prezintă.

„Nu îmi doresc decât să venim în guvern pentru a gestiona cât mai eficient urgenţele pe care le are România în clipa de faţă şi aia să discutăm în zonă legată. Sunt la dispoziţia tuturor partidelor în fiecare zi şi discut cu oameni politici din toate partidele tocmai pentru că eu sunt un om al dialogului, sunt deschis. Spre dialog ofer toate explicaţiile necesare, pentru că înţeleg perfect situaţia în care ne aflăm şi înţeleg şi sunt justificate explicaţiile suplimentare pe care le solicită fiecare lider politic. Deci, prin urmare, rolul meu este să-i asigur pe toţi de bună mea credinţă şi de disponibilitatea de a oferi o soluţie echilibrată pentru România într-un moment extrem de complicat”, a menţionat premierul desemnat.

Eugen Tomac a mai spus că indiscutabil că în următoarele zile îi va solicita o întâlnire şi preşedintelui Nicuşor Dan, pentru a-i prezenta concluziile după discuţiile pe care le-a avut în aceste zile.

Ce spune Eugen Tomac despre un Minister al Sportului

Eugen Tomac a mai declarat după discuţia cu grupul Uniţi pentru România, că i s-a părut o propunere interesantă de a înfiinţa un Minister al Sportului şi crede că ar fi necesare mai multe reusrse și atenție pentru Agenţia Naţională pentru Sport şi pentru sportivii români.

Premierul desemnat a declarat că programul său de guvernare are măsuri îndrăzneţe în ceea ce priveşte relansarea economică, dar pentru acest lucru avem nevoie de un Guvern.

„Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români şi nu voi înfiinţa un Minister al Sportului, pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenţie Agenţiei Naţionale pentru Sport şi mai multe resurse pentru sportivii români, inclusiv pentru a-i încuraja să participe la cât mai multe competiţii. Deci, o discuţie foarte bună şi încrezătoare”, a arătat Eugen Tomac, după întâlnirea cu grupul Uniţi pentru România.