"Singurul partid care i-a impus condiţii lui Eugen Tomac e PSD, prin urmare, dacă ar trece de testul votului, acest guvern ar avea o amprentă extrem de clară a PSD", spune liderul deputaţilor PNL într-un mesaj pe Facebook.

Gabriel Andronache consideră că "e vorba de un guvern infiltrat de PSD şi controlat de PSD, cu singurul obiectiv politic de a salva PSD de răspunderea formală a guvernării".

"Controlul exercitat de PSD asupra programului şi formulei de guvernare va fi trăsătura definitorie a acestui guvern. Nu credem că acest guvern va trece de votul Parlamentului", afirmă Andronache, potrivit News.ro.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni, după discuţia cu premierul desemnat Eugen Tomac, că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, el arătând că în cadrul discuţiilor s-au spus lucrurile direct, fără ocolişuri.

Bolojan a anunţat că poziţia partidului privind susţinerea guvernului Tomac va fi luată miercuri sau joi.