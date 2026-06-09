Documentul intern, obținut de la surse din partid, cuprinde o serie de măsuri economice și sociale pe care PSD le consideră esențiale pentru a-i acorda sprijinul politic lui Tomac.

„Stop austerității de tip Bolojan!" – prima linie roșie a PSD

Prima condiție pusă de PSD este una cu mesaj politic explicit: „Stop austerității de tip Bolojan! Fără creșteri de taxe și fără taxe noi pentru populație și pentru micii antreprenori."

Pachet anti-inflație: TVA mai mic la alimente și medicamente

O altă condiție vizează direct buzunarul românilor. PSD propune un „pachet anti-inflație pentru cetățenii cu venituri mici și medii", care cuprinde mai multe măsuri concrete.

Prima dintre ele este „scăderea TVA la alimente și la medicamente", o măsură care ar putea reduce prețurile din magazine și din farmacii.

Tot în același pachet intră și extinderea plafonării adaosurilor comerciale: „Coș anti-inflație pentru produsele de strictă necesitate: extinderea plafonării adaosurilor comerciale și la produse nealimentare de strictă necesitate." Astfel, PSD vrea ca limitarea marjelor de profit ale comercianților să nu se aplice doar la alimente, ci și la alte produse de bază.

Pensii indexate de la 1 ianuarie și salarii mai mari de la 1 iulie

Două date concrete apar în documentul PSD, legate de veniturile românilor. Partidul Social Democrat cere „indexarea pensiilor de la 1 ianuarie". De asemenea, se dorește „implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026".

Pe lângă acestea, potrivit surselor citate, documentul mai menționează „scăderea taxelor și stimulente la salariile mici și medii, pentru încurajarea muncii" și „eliminarea CASS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități".

Cine poate munci, dar nu muncește, nu primește ajutor social

O altă cerință vizează sistemul de asistență socială. PSD condiționează acordarea ajutoarelor sociale de capacitatea beneficiarilor de a munci: „Condiționarea ajutoarelor sociale de capacitatea de a munci. Cine poate, dar nu muncește, nu primește!"

Această măsură urmărește să elimine situațiile în care persoane apte de muncă primesc sprijin de la stat fără a depune niciun efort pentru a se angaja.

Lupta cu evaziunea fiscală și stimulente pentru investiții

Documentul cuprinde și măsuri cu caracter economic mai tehnic, dar cu impact semnificativ asupra bugetului de stat. PSD cere „extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală" - un instrument prin care obligația plății TVA se transferă de la vânzător la cumpărător, reducând astfel tentația de fraudă.

Totodată, social-democrații propun „extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare" - o măsură menită să stimuleze companiile să nu distribuie profiturile ca dividende, ci să le bage înapoi în economie.

Statul să plătească primul, egalitate între stat și contribuabili

Un alt punct vizează relația dintre stat și mediul de afaceri. PSD cere o schimbare de paradigmă: „Egalitate între stat și contribuabili. Dacă statul nu-și achită obligațiile către contribuabili plătește penalități sau datoriile statului se compensează cu cele ale contribuabililor."

Concret, PSD vrea ca „statul plătește primul: achitarea facturilor către firmele care au muncit pentru stat." Această condiție vine în contextul în care multe firme mici și mijlocii care au lucrat în proiecte publice se confruntă cu întârzieri mari la plată din partea autorităților.

Reformă administrativă și interzicerea cumulului pensie-salariu pentru „speciali"

PSD pune și condiția unei „reforme administrative reale", cu accent pe eficiența serviciilor publice, nu doar pe tăieri de personal sau cheltuieli. Documentul menționează „stimularea comasării comunelor mici, concomitent cu simplificarea și garantarea menținerii serviciilor publice pentru cetățeni".

O altă condiție clară este legată de pensiile speciale: PSD cere „interdicția cumulului pensiei cu salariul pentru speciali" și, mai precis, „adoptarea legii" în acest sens.

„Producem în România, Investim în România"

Ultimul capitol din document vizează relansarea economică. PSD cere „reluarea stimulării economice" și invocă un program propriu, pe care îl vrea implementat și completat de viitorul Guvern. Concret, documentul enumeră: „garanții de stat pentru investiții, credite subvenționate pentru fermieri, contracte de energie pe termen lung pentru marii consumatori industriali, triplarea programului Rabla+."



