„Lucrăm la ce avem de făcut în cadrul programului de guvernare, discuţiile pe care le am cu colegii sunt profesionale, tehnice, pe mandatul fiecăruia şi încerc, în ceea ce mă priveşte, să mă ocup mai puţin de politică - după cum ştiţi, nu sunt politician - şi mai mult de politicile care trebuie făcute pentru România”, a afirmat Luca Niculescu, marţi seară, la TVR, potrivit News.ro.

Premierul a evitat să răspundă dacă ieşirile publice ale miniştrilor PSD care îi critică pe predecesorii lor „bruiază” activitatea Executivului, Luca Niculescu amintind că PSD a fost singura formaţiune politică dispusă să facă parte din Guvern.

Întrebat dacă s-a aflat în situaţia de a tempera unele ieşiri sau propuneri venite din partea miniştrilor PSD, şeful Guvernului a susţinut că până acum nu s-a aflat în situaţia de a fi în dezacord cu miniştrii.

Premierul Niculescu spune că „atmosfera este bună” în guvern

„Eu, până acum, din ce am văzut, suntem în acord. Sigur, este o echipă care se coagulează, sigur că discutăm mult, iar discuţiile duc la rezultate şi la rezultate bune, în general, dar cât timp suntem în programul de guvernare, şi acesta este cazul acum, suntem toţi pe aceeaşi corabie şi ne îndreptăm spre aceeaşi direcţie şi direcţia să fie cât mai bună pentru România. Fiecare se concentrează pe dosarele pe care le are, discutăm foarte mult cu miniştrii”, a adăugat premierul.

Premierul a subliniat că „atmosfera este bună” în guvern, iar echipa acum se coagulează.