Șeful Guvernului a declarat că relansarea economică și creșterea investițiilor sunt printre prioritățile cabinetului său, în condițiile în care tot mai puține companii intenționează să investească.

Declarațiile au fost făcute la evenimentul de lansare a „Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România“.

Mai puține firme vor să investească

Prim-ministrul Niculescu a pornit de la datele din barometru, afirmând că acestea arată că ponderea companiilor care vor să investească în dezvoltare a scăzut de la peste jumătate în 2024 la o treime în prezent. El a spus că și-ar fi dorit un rezultat mai bun și că misiunea Guvernului este să readucă încrederea în rândul antreprenorilor.

„Deci ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a coborât, de la peste jumătate în 2024, la doar o treime în prezent. Am prefera să fie ceva mai bine, și asta este și sarcina mea și a Guvernului pe care îl conduc, de a reda antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere“, a declarat Luca Niculescu.

El a mai spus că, în opinia lui, antreprenorilor nu le-a lipsit niciodată dorința de a crește. Uneori însă au apărut alte probleme, interne sau internaționale, care au încurcat dezvoltarea.

„Dar relansarea economică, intensificarea investițiilor sunt în fruntea priorităților de pe agenda Guvernului pe care îl conduc“, a precizat premierul.

Mai multe firme anticipează concedieri decât angajări

Prim-ministrul a vorbit și despre locurile de muncă. Potrivit lui, păstrarea lor este un efort pe care trebuie să îl facă împreună mediul de afaceri, Guvernul și sindicatele. A spus că majoritatea firmelor intenționează să-și păstreze angajații, dar că datele arată și un semnal îngrijorător.

„Majoritatea firmelor, am văzut, chiar intenționează să-și mențină personalul. Asta este o veste bună, dar am văzut și că există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc angajări“, a afirmat Niculescu.

Pentru premier, sprijinirea investițiilor are legătură directă cu siguranța joburilor.

„Deci, susținerea investițiilor și activității economice înseamnă în mod direct protejarea familiilor și locurilor de muncă“, a spus el.

Tinerii fără loc de muncă, o prioritate a Guvernului Niculescu

Luca Niculescu a mai spus că nu este suficient să fie păstrate joburile existente. În opinia lui, trebuie create și locuri de muncă noi, mai bine plătite, mai ales pentru tineri.

„Nu trebuie doar să le protejăm, trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite. Și aici, aș spune, mai ales pentru tineri, pentru cei tineri, pentru că suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare pondere a tinerilor până în 28 de ani, care nu au un loc de muncă“, a declarat premierul.

El a adăugat că tema este o prioritate a Guvernului și că a început deja discuții cu ministrul muncii, cu ministrul finanțelor și cu alți miniștri. Premierul a spus că subiectul nu este discutat suficient, dar că nu e de ajuns să se vorbească despre el.

„Dar problema nu e dacă discutăm sau nu discutăm, trebuie să facem ceva“, a subliniat Niculescu.

Stabilitate politică și un împrumut de 4,5 miliarde de euro

Premierul a spus că dezvoltarea economică are nevoie de reguli fiscale previzibile și de stabilitate politică. A amintit că România a trecut printr-o perioadă de instabilitate și că acum are un Guvern care poate lucra la recâștigarea încrederii.

„Predictibilitatea fiscală și stabilitatea politică sunt, la rândul lor, condiții obligatorii pentru dezvoltare. Și acum, după aproape șase luni de instabilitate politică, avem un Guvern cu puteri depline care va lucra la recâștigarea încrederii“, a spus șeful Executivului.

În același context, Luca Niculescu a anunțat o „veste bună“. România a luat bani de pe piețele internaționale, iar investitorii au cerut de două ori mai mult decât suma împrumutată.

„România a atras ieri 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital. Este prima emisiune de euro-obligațiuni de la instalarea noului Guvern. Cererea investitorilor, vreau să vă spun că a fost dublă față de suma împrumutului. Deci interesul pentru România a fost foarte mare“, a declarat premierul.

„Îmi pare rău, domnule ministru, dacă am dat această veste bună înaintea dumneavoastră”

El a spus că este un semnal de încredere în România și în capacitatea ei de a-și respecta angajamentele.

Niculescu le-a mulțumit celor de la Ministerul Finanțelor, BNR și din Guvern, inclusiv ministrului Alexandru Nazare, care tocmai intra în sală în acel moment: „Îmi pare rău, domnule ministru, dacă am dat această veste bună înaintea dumneavoastră, dar câteodată și prim-miniștrii au voie să dea vești bune“, a spus Niculescu.

Antreprenori proeuropeni și relația cu Republica Moldova

Premierul a mai spus că se bucură că antreprenorii leagă dezvoltarea României de direcția europeană a țării, în pragul a 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit lui, patru din cinci antreprenori se declară proeuropeni, chiar și într-un climat economic dificil.

El a enumerat câteva motive de optimism: un produs intern brut triplat, peste 1.200 de kilometri de autostrăzi, o infrastructură în plină dezvoltare și procesul de aderare la OCDE, aproape de final.

„Deci avem toate motivele să ne pregătim pentru următorul model economic care să valorifice pe deplin oportunitățile de investiții și de intrări de capital“, a declarat Niculescu.

„Un nou patriotism economic“

Nu în ultimul rând, premierul a vorbit despre nevoia unui nou mod de a gândi economia, în care antreprenorii români și investitorii străini să lucreze împreună, cu sprijinul autorităților.

„Deci cred că avem nevoie toți de un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice, europene, un veritabil parteneriat inteligent pentru prosperitatea României, în care antreprenorii români și investitorii străini își dau mâna și construiesc împreună, cu sprijinul, și al autorităților, evident, construiesc dezvoltarea României“, a mai spus Luca Niculescu.