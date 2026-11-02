"În condiţiile în care Guvernul va avea derapaje din punct de vedere al administrării ţării, al respectării ţintelor pe care şi le-a asumat, care ţin de destabilizarea bugetară, în aşa fel încât să nu genereze o criză economică, dacă vom avea astfel de evenimente, PNL va face tot ceea ce ţine de el ca partid de opoziţie să taxeze aceste posibile derapaje. Votul pe care PNL l-a dat a fost un vot nu de încredere, nu de susţinere, ci un vot de necesitate, care a fost dat de situaţia în care ne regăseam şi anume riscul în care se aflau servicii de bază - şi s-a văzut că o alocare la rectificare a fost pe componenta de sănătate - să nu mai poată funcţiona în perioada următoare. (...)", a declarat Bolojan, într-o conferinţă de presă, relatează Agerpres.

Fostul premier a arătat că Guvernul a publicat o ordonanţă care nu face decât să continue practicile pe care şi Cabinetul Bolojan a fost pus în situaţia să le aplice, în sensul în care s-au plafonat cheltuielile în ultimele luni şi pentru administraţiile locale, pentru a se controla deficitul, dar mai mult, faţă de anul trecut nu s-au plafonat doar cheltuielile curente, ci şi investiţiile, în acest an.

"E foarte uşor să fugi de orice fel de responsabilitate atunci când nu ai tu această responsabilitate, când poţi da vina pe alţii şi este foarte greu astăzi să mai cauţi ţapi ispăşitori. Dar aceste măsuri de controlare a cheltuielilor sunt necesare, pentru că altfel nu poţi să ai un deficit predictibil la final de an şi aspectele legate de respectarea traiectoriei pe care România şi-a asumat-o sunt foarte importante. Dar, fiecare guvern are propriile politici prin care urmăreşte să respecte această traiectorie şi sper să se respecte şi pentru 2027 acest angajament pentru că ţine de sănătatea economiei noastre", a explicat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a subliniat că problemele structurale pe care le are România, care ţin, de exemplu, de supra-contractarea investiţiilor, nu sunt responsabilitatea Guvernului Bolojan, în condiţiile în care acesta a avut 5,5 miliarde de lei ca buget alocat prin PNRR pe componenta de transporturi şi a semnat contracte de peste 19 miliarde de lei.

"Acest lucru este un act de iresponsabilitate, pentru că se pune problema din ce bani vom finanţa în anii următori aceste lucrări. Deci, eventualele facturi care se pot aduna în anii următori şi care nu vor putea fi susţinute de la buget, ţin de semnarea unor contracte în anii anteriori. La fel, celelalte probleme structurale pe care le avem, legate de procesele pe care magistraţii le-au generat, care sunt sume care vin din anii anteriori şi pentru care Guvernul trebuie să găsească soluţii. Dar dacă PSD ar fi votat legea salarizării unitare, cu siguranţă nu ar mai fi putut continua aceste procese", a afirmat Bolojan.