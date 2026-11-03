"Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu-mi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor. (...) Trebuie să aşteptăm cifrele pe care le va prezenta ministrul Finanţelor. Evident că dorinţa noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, de ministrul Muncii. Evident că ne dorim ca toţi românii şi toţi pensionarii care au lucrat atât de mult şi, câteodată, greu să aibă pensii mai mari şi dorinţa noastră este să avem această indexare, aşa cum am vorbit. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni", a declarat premierul Niculescu, pentru TVR, transmite Agerpres.

Prim-ministrul a menţionat că a avut luni o discuţie "foarte bună" cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi că au fost abordate subiecte precum salariul minim sau indexarea salariilor.

"Am vorbit, evident, despre indexare. Am spus că va exista o indexare, am vorbit despre salariul minim aici. Vom continua discuţiile în Consiliul Naţional Tripartit - patronate, sindicate, Guvern. (...) Vom avea de negociat noul cadru financiar multianual, care va însemna bani pentru România. Vrem ca la aceste discuţii să participe şi sindicatele", a spus el.

În ce priveşte intenţia unor sindicate de a organiza greve dacă nu se majorează salariile, Luca Niculescu a precizat că Guvernul va acţiona în limitele "constrângerilor" bugetare.

"Ne vom uita pe cifre, vom discuta cu ei şi vom face tot ce putem în limita constrângerilor pe care le avem. Acesta este răspunsul pe care îl dau acum, sper ca răspunsul peste câteva săptămâni să fie unul mai generos", a mai menţionat şeful Guvernului.