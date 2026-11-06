În discursul său, premierul a spus mai întâi ce își asumă Guvernul față de companii. Apoi a enumerat ce așteaptă statul de la antreprenori.

Trei direcții în care Guvernul vrea să arate că lucrurile se pot schimba

Premierul a început prin a spune că Guvernul trebuie să dovedească, nu doar să promită. „Vă propun trei direcții în care trebuie să demonstrăm noi, cei din Guvern, în primul rând, prin fapte, că lucrurile se pot schimba”, a declarat Luca Niculescu.

Prima direcție este predictibilitatea. Potrivit premierului, firmele au nevoie să știe la ce să se aștepte. „Investițiile au nevoie de reguli clare și de un orizont de timp în care companiile să își poată clarifica activitatea”, a spus el.

A doua direcție este un stat care să țină pasul cu economia. Premierul a vorbit despre digitalizare, despre simplificarea procedurilor și despre eficiența administrației. Acestea nu trebuie să rămână simple promisiuni, a spus el: „un stat care ține pasul cu economia: digitalizarea, simplificarea procedurilor, eficiența administrației nu pot fi obiective despre care doar vorbim și apoi le amânăm. Sunt condiții ale competitivității economice.”

Disciplină la bani publici: „nu putem solicita responsabilitate” doar privatului

A treia direcție privește felul în care statul își gestionează banii și instituțiile. Premierul a spus că statul nu poate cere firmelor ceea ce nu face el însuși.

„În al 3-lea rând, poate, disciplina la noi acasă, pentru că nu putem solicita responsabilitate și eficiență mediului privat fără să le aplicăm în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor”, a afirmat prim-ministrul.

El a precizat că aceste trei direcții țin de stat, nu de antreprenori: „Deci acestea sunt responsabilitățile noastre, ale statului, nu ale dumneavoastră, ale antreprenorilor.”

„Un parteneriat autentic” înseamnă mai mult decât împărțirea responsabilităților

Luca Niculescu a spus că relația dintre Guvern și mediul de afaceri nu se oprește la a stabili cine ce face. „Dar un parteneriat autentic înseamnă mai mult decât o împărțire a responsabilităților de a trage o linie și de a spune ce face fiecare”, a declarat premierul.

Potrivit lui, parteneriatul înseamnă „capacitatea de a construi împreună”. De aceea a lansat invitația către patronate și către firme.

„Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile. Veniți cu propuneri de politici publice, cu analiză de impact, cu soluții care să poată fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui alături de noi la punerea lor în practică”, a spus prim-ministrul.

Propunerile mediului de afaceri, preluate în programul de guvernare

În discurs, premierul s-a adresat direct lui Dan Șucu, președinte al Confederației Patronale Concordia. I-a spus că unele dintre ideile exprimate de mediul de afaceri se regăsesc deja în programul de guvernare.

„Domnule președinte Șucu, ați văzut că o parte din propunerile, din ideile dumneavoastră au fost preluate în programul de guvernare. Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii, să explice, să explice transparent aceste decizii”, a afirmat Luca Niculescu.

El a propus ca discuțiile să rămână sincere, pentru ca soluțiile să fie găsite împreună: „Dar vă propun să discutăm onești și să găsim împreună aceste soluții.”

Ce așteaptă Guvernul Niculescu de la companii

Premierul a spus că, pe lângă ce datorează statul mediului de afaceri, Guvernul are și el așteptări. Prima este ca firmele să rămână în România și să gândească pe termen lung.

„Așteptăm să continuați să investiți în România, să aveți ambiție, să aveți viziune pe termen lung, așteptăm să inovați, să creșteți productivitatea, să construiți companii capabile să facă față competiției globale”, a spus Luca Niculescu.

A doua așteptare ține de oameni și de comunitățile în care firmele activează. „Așteptăm să investiți în oameni, în educație, în calificare, în locuri de muncă stabilite și bine plătite. Așteptăm competiție loială, integritate, responsabilitate față de comunitățile în care vă desfășurați activitatea”, a mai declarat prim-ministrul.