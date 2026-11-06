El anunţă că există un ”plan de relansare” a economiei ”în valoare de multe miliarde”, iar de la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri, ceea ce va duce la apariţia unor noi companii şi la menţinerea pe piaţă a altora, relatează News.ro.

"România trebuie să producă mai mult. Companiile trebuie să vrea să vină în România, să rămână în România, să investească în România. De la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri, care a fost atât de criticat şi care a dus la atâtea închideri de companii. Deci acesta este un lucru bun pentru că va duce la apariţia unor noi companii sau la rămânerea unor companii şi la crearea de locuri de muncă. Avem un plan de relansare în valoare de multe miliarde care intră în vigoare de la începutul anului viitor şi în care sunt măsuri foarte concrete atât pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru că ele sunt coloana vertebrală a unei economii, sunt fonduri care sunt direcţionate către Banca de Investiţii şi Dezvoltare, care este o bancă destinată să sprijine economia românească şi acolo sunt mai multe măsuri care vor ajuta la relansarea economiei", a anunţat Luca Niculescu, joi seară, la Antena 3, citată de News.ro.

Premierul s-a declarat "optimist" cu privire la faptul că anul viitor România va înregistra creştere economică.

"Sunt optimist că la anul vom avea şi creştere economică, vreau să intrăm şi în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică", a adăugat şeful Guvernului.

Niculescu, care a fost negociator pentru intrarea României în OCDE, a menţionat că România este "foarte aproape" de acest deziderat, arătând că se va întâmpla, cel mai probabil, "în următoarele luni".

"Este un raport preliminar al Băncii Naţionale, care arată că aderarea României la OCDE poate să aducă un surplus la Produsul Intern Brut între 0,8 şi 1% pe an. Toate ţările care au intrat în OCDE au avut parte de acest boom economic", a explicat prim-ministrul.

Impozitul minim pe cifra de afaceri este de 0,5% în 2026, iar eliminarea sa este prevăzută începând cu 2027, potrivit ANAF.