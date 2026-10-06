Bogdan a plecat din România în 2005, la studii în Statele Unite. A locuit și în alte țări, dar s-a decis să se întoarcă acasă. Acum are mai multe afaceri, în domenii precum IT, aviație, ori imobiliare.

Bogdan Ochiană, antreprenor: „Prima afacere am deschis-o la Paris, a eșuat mizerabil și apoi a doua am deschis-o în România și a mers foarte bine, pentru că aveam know-how-ul românesc. Și de atunci am avut o idee, tot acest capital pe care l-am câștigat să-l investesc tot în România".

Bianca Chiș este antreprenoare în Franța de aproximativ 11 ani. Pentru ea, România a devenit o destinație pentru investiții.

Bianca Chiș, antreprenoare: „Anul trecut am început cu restaurantul de la Cluj și, pe viitor, sper să mai acționez, să fac 2-3 business-uri în România”.

Când vor să își deschidă o afacere în străinătate, unii români apelează tot la conaționali pentru sfaturi.

Florentina Cocoș, expert contabil Franța: „Orice român care își deschide o societate în Franța, îl ajut atât în crearea societății cât și în gestiunea cotideană, anuală a societății".

În spatele acestor povești este RePatriot, proiect lansat în 2015 de Romanian Business Leaders pentru a-i conecta pe românii din diaspora cu oportunitățile din țară. Inițiativa a ajuns, în ultimii ani, la peste 15.000 de oameni. Peste 80% dintre aceștia au o proprietate în România, iar 25 la sută au și o afacere la noi.

În plus, programele dedicate antreprenorilor din diaspora au dus la apariția a peste 1.000 de start-up-uri, cu investiții de aproximativ 70 de milioane de euro.

Felix Pătrășcanu, co-leader al proiectului RePatriot: „Este foarte important să creăm acest pod de încredere între românii plecați afară și românii din țară. Ei, ca diaspora, cunosc două piețe foarte bine: piața țării de adopție și piața din România. Produce aici și vinde acolo. E foarte important".

Conform estimărilor oficiale centralizate de Ministerul Afacerilor Externe, aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în diaspora.