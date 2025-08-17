Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

17-08-2025 | 11:41
Ilie Bolojan
Agerpres

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă în care se află România o reprezintă adoptarea pachetului numărul 2 de măsuri şi a altor pachete de reformă a aparatului de stat.

Cristian Matei

El subliniază faptul că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă.

Bolojan mai susţine că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcţie, nu e o problemă că, prin adoptarea acestor măsuri, imaginea sa va fi una proastă.

„Acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, ”veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta”, în timp ce ”la veştile bune e totdeauna înghesuială mare”.

„Sunt încrezător că forţele politice au responsabilitatea şi sunt conştiente de situaţia dificilă în care suntem şi că acest pachet şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepţie de cedări şi ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat.

Ilie Bolojan
Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliţiei, dar şi oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate, stimaţi colegi, trebuie să ne facem reformele, nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă. Veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta. La veştile bune e totdeauna înghesuială mare”, afirmă Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg, potrivit News.ro.

El susţine că orice persoană aflată pe un post public trebuie să facă ceea ce trebuie pentru comunitate, nu pentru imaginea sa, arătând că nu are o problemă legată de faptul că, prin adoptarea unor măsuri nepopulare, imaginea i-ar putea fi afectată.

„Pentru mine nu a fost o situaţie comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcţie se duce România. Ăsta este adevărul: mai bine le spui oamenilor adevărul, ca să nu le creezi nişte aşteptări care nu pot fi onorate. Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, a adăugat Ilie Bolojan.

Reforma administraţiei publice. Noi măsuri fiscale

Ministerul Dezvoltării a pus joi, 7 august, în consultare publică măsurile privind reforma administraţiei publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administraţia centrală şi locală, dar şi noi reguli de evaluare a performanţei şi pentru ocuparea posturilor.

Din tăierea celor peste 6.000 de posturi de consilieri, se aşteaptă o reducere de cheltuieli de peste 193,9 milioane de lei pe ultimele 4 luni din acest an şi economii anuale de peste 581,76 milioane de lei.

Totodată, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri de natură fiscală, precum noi reglementări privind înfiinţarea SRL, taxarea companiilor sau noi reglementări privind plata la POS.

De asemenea, Guvernul are în vedere reducerea numărului membrilor consiliilor de administraţie (CA) şi consiliilor de supraveghere de la aceste companii.

Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Sursa: News.ro

Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză
Stiri Politice
Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză

Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului şcolar cu salarii şi burse în educaţie-cercetare, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David.

 

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat
Stiri Justitie
Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Ministerul Justiției a prezentat un set de principii care vor sta la baza reformării legislației legată de insolvență. Anunțul vine la o zi după ce șeful Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat ce măsuri de reformă fiscală vor fi implementate în curând.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Peste 1.500 de specialiști lucrează la reforma educației din România. Primele rezultate ar urma să fie vizibile în câțiva ani
Stiri Educatie
Peste 1.500 de specialiști lucrează la reforma educației din România. Primele rezultate ar urma să fie vizibile în câțiva ani

Peste 1.500 de specialiști urmează să-și unească forțele pentru a revitaliza educația și pentru a transforma școala românească într-una logică și relevantă.

Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia
Stiri Politice
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, miercuri, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. El a anunțat noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București
Stiri actuale
S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București

S-a terminat minivacanța de Sfânta Maria, iar mii de români care au fost pe litoral sau la munte se întorc acum spre case. Centrul InfoTrafic a anunțat deja că este aglomerație mare pe drumurile spre București.

 

CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”
Stiri externe
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”

Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.

„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin
Stiri externe
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

