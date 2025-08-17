Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză

17-08-2025 | 11:33
Daniel David
Inquam

Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului şcolar cu salarii şi burse în educaţie-cercetare, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David.

 

Vlad Dobrea

După decizia Agenţiei Internaţionale de Evaluare Financiară Standard & Poor's din luna iulie şi Agenţia Internaţională de Evaluare Financiară Fitch, prin evaluarea din 15 august, evită retrogradarea României în categoria "Junk". Aceste două decizii continuă evaluarea Comisiei Europene (ECOFIN), precizează Ministerul Educaţiei.

Pachetul 1 de reforme (sistemul de educaţie fiind inclus aici ca urmare a începerii noului an şcolar în luna septembrie) a avut un rol determinant în toate aceste rezoluţii, iar implicaţiile pozitive pentru educaţie-cercetare sunt că avem, în acest moment, contextul de a începe activităţile din toamnă cu salarii şi burse. "Dacă reuşim să finalizăm şi să implementăm şi renegocierea PNRR, putem începe să fim mai optimişti pentru 2026", arată Ministerul Educaţiei.

Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru a încheia cu bine anul şi a gândi modele de dezvoltare pentru 2026, trebuie încheiate toate măsurile de criză fiscal-bugetară preconizate de Guvernul României în diverse domenii/sisteme, astfel încât următoarele evaluări internaţionale (Moody's - 12 septembrie 2025 şi Standard & Poor's - 10 octombrie 2025) să ne susţină în acest demers, respectând astfel şi termenul Comisiei Europene (15 octombrie 2025).

"Aşa cum am mai spus, misiunea mea este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să aducem resurse în sistem, să eliminăm din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză", a mai spus ministrul Daniel David. 

Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Dată publicare: 17-08-2025 11:33

Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
