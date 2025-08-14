Surse: Judecătorii CCR sunt exceptați de guvernul Bolojan de la „reforma pensiilor magistraților”

14-08-2025 | 16:43
judecatori CCR
Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Mihaela Ivăncică,  Teodora Suciu

În actuala lege, 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, prevederile legate de pensiile de serviciu îi includ și pe judecătorii Curții Constituționale.

În noul proiect de lege, elaborat de Ministerul Muncii, judecătorii Curții Constituționale sunt excluși, fiind menținuți doar magistrații - asistenți de la CCR, după cum au declarat surse guvernamentale pentru Știrile Pro TV.

Astfel, în timp ce judecătorii și procurorii vor putea ieși la pensie la 65 de ani, cu cel puțin 35 de ani vechime în muncă – dintre care 25 ani în magistratură – și o pensie ce nu va depăși 70% din venitul net, judecătorii CCR vor beneficia de o pensie de 80% din indemnizație și venituri brute (nu nete, ca în cazul celorlalți magistrați), după cum ne-au explicat sursele. 

Pentru pensionare, judecătorii CCR trebuie să aibă o vechime de 25 de ani, criteriu care este atins și chiar depășit automat, deoarece pentru a fi numit judecător la Curtea Constituțională este necesară o vechime de minimum 18 ani în activitatea juridică, la care se adaugă cei 9 ani ai mandatului.

judecatori CCR
CCR a respins în unanimitate sesizarea AUR privind legea „austerităţii”, adoptată prin angajarea răspunderii Executivului

Practic, judecătorii CCR se vor pensiona în baza art. 71 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, care stabilește că: „Judecătorii Curții Constituționale cu o vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior de cel puțin 25 de ani, indiferent de vârstă și de data pensionării, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute. Pentru fiecare an care depășește vechimea menționată, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul, fără a o putea depăși. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile aferente ale judecătorilor Curții Constituționale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcția de judecător după data stabilirii acesteia”.

Judecătorii CCR au fost incluși, inițial, în draftul proiectului de lege privind pensiile magistraților, elaborat și prezentat de Guvern în iulie 2025.

Dată publicare: 14-08-2025 16:26

