Peste 1.500 de specialiști lucrează la reforma educației din România. Primele rezultate ar urma să fie vizibile în câțiva ani

Peste 1.500 de specialiști urmează să-și unească forțele pentru a revitaliza educația și pentru a transforma școala românească într-una logică și relevantă.

Mai multe grupe de lucru vor elabora noile programe ale disciplinelor din planul-cadru pentru învățământul liceal. Primele rezultate ar trebui să fie vizibile în 4-5 ani.

Alegerea specialiștilor care vor creiona programele școlare s-a făcut pe baza pregătirii profesionale, a experienței în domeniul proiectării și analizei curriculare dar și a activității de la catedră.

Vor fi luate în calcul și propunerile venite din partea Academiei Române, din mediul universitar, dar și de la diferite organizații care colaborează cu ministerul.

”După elaborarea planurilor-cadru, stabilirea unui conținut adecvat și relevant este un factor decisiv pentru însemnătatea studiilor liceale, inclusiv în prevenția analfabetismului funcțional. (...) Așteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte în creșterea relevanței sociale a studiilor liceale și în reducerea analfabetismului funcțional" – a transmis într-un comunicat ministrul Educației, Daniel David.

Specialiștii vor trebui să țină cont de următoarele aspecte - programele trebuie să fie mai puțin încărcate și relevante, fiecare grup de lucru raportându-se la cel puțin 3 modele europene.

Programele trebuie să aibă o legătură logică cu gimnaziul și universitatea. Iar un procent de 25% din timpul dedicat unei discipline trebuie să implice activități de: consolidare-fixare, remediale sau utilizarea competențelor dobândite la viața de zi cu zi.

Marian Stas, expert în educație: „Riscul e ca din grupurile de lucru conținuturile să arate mai complicate și mai sofisticate decât ele sunt necesare pentru partea de a învăța, să construiască un proces deschis, util copiilor și să nu-i înnebunească din nou punând peste ei basculante de informații puse acolo doar ca să vadă oamenii cât de tari sunt membrii comisiei, până li se apleacă tuturor de prea mult. Și nu glumesc deloc, e unul din păcatele pe care le putem vedea în manualele școlare, sunt scrise ca la nebuni, trei sferturi dintre ele."

În funcție de necesități și de dinamica internă, componența grupului de lucru va putea fi modificată pe parcurs. În paralel, începând cu 2026, profesorii vor participa la cursuri de formare pentru noile planuri-cadru.

