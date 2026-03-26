(P) Obezitatea nu este doar o problemă de estetică sau de voință. De ce nu se tratează doar cu dietă sau injecții de slăbit

Ani de diete, perioade în care cântarul arată mai puține kilograme, urmate de momentul în care greutatea revine.

Este povestea pe care medicii care tratează obezitatea o aud frecvent în cabinet. Pentru mulți pacienți, această experiență nu este un episod izolat, ci un parcurs care aduce cu el frustrare, oboseală și sentimentul că, în ciuda eforturilor repetate, rezultatele nu se mențin. Odată cu apariția injecțiilor de slăbit, modul în care mulți oameni privesc tratamentul obezității a început să se schimbe. Pentru unii, aceste medicamente par o soluție rapidă. Medicii atrag însă atenția că obezitatea nu este o problemă care se rezolvă doar cu dietă sau cu un tratament medicamentos. Nu este doar o problemă de estetică și nici măcar una de voință. Este o boală cronică și complexă, influențată de factori metabolici, hormonali, genetici și de stilul de viață, care are adesea nevoie de o abordare medicală pe termen lung. De ce obezitatea nu este doar o problemă estetică? „Obezitatea nu afectează doar aspectul fizic, ci este însoțită de numeroase alte boli", explică Dr. Bogdana Bănescu, medic primar chirurgie generală în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică din Ponderas Academic Hospital. Mult timp, obezitatea a fost privită în primul rând ca o problemă de imagine sau stil de viață. Astăzi însă, medicina o recunoaște drept o afecțiune complexă, cu impact major asupra sănătății. Kilogramele în exces sunt frecvent asociate cu o serie de boli metabolice și cardiovasculare. „Vorbim despre diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, sindrom metabolic, boli respiratorii (apnee în somn). De asemenea, obezitatea se asociază cu afecțiuni hormonale, infertilitate feminină și masculină, afecțiuni locomotorii, dar și cu diferite tipuri de cancer, precum cancel endometrial, mamar, de prostată și cancerul de colon", spune dr. Bănescu.

Impactul nu este doar unul medical. Din păcate, obezitatea vine la pachet și cu stigmatizare socială și dificultăți emoționale. „Povara kilogramelor și complicațiile asociate obezității îi afectează profund pe cei care se luptă cu această boală, lăsând urme adânci în viața lor. Mulți dintre oameni ajung la anxietate sau chiar depresie”, mai spune medicul. Statisticile arată cât de gravă este situația. În România, 6 din 10 persoane se confruntă cu suprapondere sau obezitate, arată studiul „Incidența obezității în rândul populației din România”, realizat în 2024 de Societatea Română de Chirurgie Bariatrică și Metabolică (SRCM).

De ce dietele și sportul nu funcționează întotdeauna pe termen lung? Mulți pacienți cu obezitate au trecut deja prin numeroase încercări de a slăbi înainte de a ajunge la medic. „Unii dintre ei au o scădere ponderală semnificativă, au slăbit chiar și 30–40 de kilograme. Problema este că, odată terminată dieta, se reîntorc la vechile obiceiuri alimentare sau renunță la sport, iar kilogramele revin”, explică dr. Bănescu. Acest fenomen este cunoscut drept recâștig ponderal și este extrem de frecvent. Există mai mulți factori care contribuie la acest lucru: alimentație dezechilibrată

diete foarte restrictive

sedentarism

lipsa somnului

factori genetici sau hormonali „În cele mai multe cazuri, s-a observat că recâștigul ponderal în primii trei ani după o cură de slăbire este foarte mare”, spune medicul. Un alt factor important este momentul în care apare obezitatea: „Faptul că obezitatea apare încă din adolescență sau chiar din copilărie are un impact negativ asupra vieții viitorului adult.” Injecțiile pentru slăbit: ce trebuie să știe pacienții? În ultimii ani, medicamentele injectabile pentru slăbit au devenit tot mai cunoscute, inclusiv în afara cabinetelor medicale. Tocmai de aceea, informația corectă este esențială. „Acestea scad senzația de foame și produc instalarea mai rapidă a senzației de sațietate, rezultatul fiind că pacientul mănâncă mai puțin”, explică medicul. Totuși, tratamentul trebuie prescris doar după o evaluare medicală completă: „Medicul specializat este cel care prescrie farmacoterapia, alegând medicamentul potrivit fiecărui pacient.” Tratamentul vine întotdeauna împreună cu alte recomandări: dietă, hidratare, stil de viață sănătos, suplimente sau tratamente asociate. „Pacientul trebuie să știe că acest tratament este pentru toată viața, pentru că obezitatea este o boală cronică”, subliniază medicul. De ce injecțiile nu sunt suficiente în obezitatea severă În cazul obezității severe (IMC > 40 kg/mp), tratamentul devine mai complex. „Obezitatea morbidă înseamnă multe kilograme în exces și multiple complicații asociate”, explică dr. Bănescu. Deși farmacoterapia poate ajuta, eficiența este uneori limitată. „Aceste tratamente nu sunt încă la același nivel de eficiență cu chirurgia bariatrică.” Totuși, ele pot fi folosite înainte de operație pentru a reduce riscurile intervenției. Obezitatea este o boală progresivă. Netratată, duce la multiple complicații: diabet zaharat tip 2, hipertensiune arterială, dislipidemie, boli cardiovasculare, ficat gras, sindrom de ovar polichistic, infertilitate, reflux gastroesofagian și multe altele. Când devine chirurgia bariatrică o soluție? Pentru anumite categorii de pacienți, chirurgia bariatrică reprezintă o opțiune terapeutică importantă. De obicei, această intervenție este luată în considerare atunci când excesul de greutate este sever sau când obezitatea este însoțită de alte boli. „Chirurgia bariatrică și metabolică este recomandată persoanelor cu indice de masă corporală peste 35 kg/mp, indiferent de prezența sau absența comorbidităților sau pacienților cu IMC peste 30 kg/mp care au boală metabolică, cum este diabetul zaharat de tip 2”, explică dr. Bănescu. Ce se schimbă în viața pacientului după operație? Scăderea în greutate după intervențiile bariatrice poate avea un impact major asupra sănătății. „În prima lună postoperator se pierde aproximativ 25% din excesul ponderal”, explică dr. Bogdana Bănescu. Pe măsură ce pacientul slăbește, multe dintre bolile asociate obezității se ameliorează. „O pierdere în greutate de cel puțin 15% din excesul de greutate are efect semnificativ în ameliorarea diabetului zaharat”, spune dr. Bănescu. De asemenea, se observă îmbunătățiri în cazul hipertensiunii, problemelor articulare sau infertilității. Articol susținut de Regina Maria.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.