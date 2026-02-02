”Vom depune moţiune de cenzură dacă îşi va angaja răspunderea pe acel proiect, inclusiv pentru faptul că îşi angajează răspunderea 8-a oară, dacă nu mă înşel, în cele 8 luni de când există acest Guvern”, a spus Petrişor Peiu, potrivit News.ro.

Guvernul Bolojan ar prefera să aplice reforma administrației și măsurile economice prin ordonanțe de urgență, pentru că această variantă este mai rapidă. Măsurile ar intra imediat în vigoare și ar ajuta la construcția bugetului pentru 2026, pentru că ar genera bani în plus în vistierie.

Pe de altă parte, AUR va depune miercuri, în Senat, trei moţiuni simple, împotriva miniştrilor de Externe, Apărării şi cel al Educaţiei, care în prezent este interimar, în persoana premierului Ilie Bolojan.

”Vom depune la Senat, împreună cu ceilalţi parlamentari de opoziţie de la grupul Pace Întâi România, trei moţiuni simple, una vizând atitudinea Guvernului în problema MERCOSUR, cealaltă vizând ceea ce se întâmplă la Ministerul Apărării şi declaraţiile absolut stranii ale noului ministru al Apărării şi a treia vizând situaţia extrem de gravă, inclusiv politică, de la Ministerul Educaţiei, unde bineînţeles nu avem un nou ministru, dar avem un ministru interimar care vine uneori şi face naveta de la Oradea”, a spus liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, la Parlament.