Revoltă în administrația locală, din cauza planului Guvernului privind reforma. Grevă de avertisment în peste 1.500 de comune

Ilie bolojan inquam
Inquam Photos / Alexandru Nechez

Este revoltă în administrația locală, din cauza planului Guvernului Bolojan privind reforma în administrația locală și centrală.

autor
Cristian Matei,  Teodora Suciu

Astfel, Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a anunțat că marți, 10 februarie, va fi declanșată o grevă de avertisment în 1582 de comune, care va avea loc între orele 10.00 și 12.00.

De asemenea, tot marți, de la ora 10.00, are loc Adunarea Generală a Asociației Comunelor, care va fi organizată la Palatul Parlamentului. La acest eveniment ar urma să vină și premierul Ilie Bolojan, care va sta de vorbă cu primarii nemulțumiți.

Recent, plenul Asociației Comunelor din România a decis, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei cu privire la reforma administrației locale din România. Astfel, asociația va trimite sesizarea în zilele ce urmează.

Planul premierului Ilie Bolojan privind reforma din administrație

Recent, prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că legile pentru reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate în acelaşi timp întrucât aplicarea reformei administrative va crea spaţiul fiscal necesar pentru implementarea soluţiilor de relansare economică.

"Ne dorim adoptarea celor două pachete legislative înainte de aprobarea bugetului pentru 2026", a menţionat şeful Executivului.

De altfel, UDMR și PSD - două partide aflate în coaliția de guvernare, care îi asigură mandatul de premier lui Ilie Bolojan - cer reducerea impozitelor locale, care au fost mărite la începutul anului 2026.

Bolojan, întâlnire cu Isărescu, pe fondul calculelor pe bugetul pe 2026. Primăriile așteaptă scenariile de la Finanțe

Sursa: ProTV

Dată publicare:

