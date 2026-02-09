Revoltă în administrația locală, din cauza planului Guvernului privind reforma. Grevă de avertisment în peste 1.500 de comune

Astfel, Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a anunțat că marți, 10 februarie, va fi declanșată o grevă de avertisment în 1582 de comune, care va avea loc între orele 10.00 și 12.00.

De asemenea, tot marți, de la ora 10.00, are loc Adunarea Generală a Asociației Comunelor, care va fi organizată la Palatul Parlamentului. La acest eveniment ar urma să vină și premierul Ilie Bolojan, care va sta de vorbă cu primarii nemulțumiți.

Recent, plenul Asociației Comunelor din România a decis, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei cu privire la reforma administrației locale din România. Astfel, asociația va trimite sesizarea în zilele ce urmează.