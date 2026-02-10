Cele două pachete de măsuri urmau să intre în procedura de asumare a răspunderii, în Parlament, dar premierul Bolojan s-a răzgândit, arată surse guvernamentale. Așadar se va merge pe calea simplu, OUG pentru ambele acte normative.

Însă ședința de guvern este prevăzută a avea loc cel mai devreme vineri, sau la începutul săptămânii viitoare, când vor putea fi introduse pe ordinea de zi.

Acum câteva zile, premierul Bolojan a spus că legile pentru reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate în acelaşi timp, deoarece reforma va economisi bani la buget pentru măsurile economice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanţii Executivului şi cei ai sindicatelor şi patronatelor au avut, vineri, la Palatul Victoria, consultări pe tema proiectelor de lege privind reforma administrativă şi relansarea economică, creşterea investiţiilor şi competitivităţii, în cadrul reuniunii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, coordonată de premierul Ilie Bolojan.

„Ne dorim adoptarea celor două pachete legislative înainte de aprobarea bugetului pentru 2026", a menţionat şeful Executivului.

Asumarea răspunderii, metoda rapidă pentru a trece reformele prin Parlament

Guvernul condus de Ilie Bolojan, învestit în iunie 2025, și-a asumat răspunderea în Parlament de șapte ori. Această procedură a devenit un instrument central al strategiei guvernamentale, folosit pentru a împinge rapid prin Legislativ pachete de reformă considerate esențiale și urgente.

Prima asumare a răspunderii a avut loc în iulie 2025 și a vizat un prim pachet fiscal. Guvernul a urmărit prin acesta reducerea deficitului bugetar și consolidarea credibilității economice a României, introducând primele tăieri de subvenții și eliminând o serie de facilități fiscale considerate nesustenabile.

Un moment de cotitură l-a reprezentat data de 1 septembrie 2025, când Executivul a organizat un veritabil „maraton” al asumărilor. Într-o singură zi, în ședințe succesive ale plenului reunit, Guvernul și-a angajat răspunderea pentru cinci proiecte de lege distincte. Acestea au inclus prima variantă a reformei pensiilor magistraților, o restructurare a sistemului de sănătate și a mecanismelor de plată pentru medicii de familie, modificări în guvernanța companiilor de stat prin reducerea consiliilor de administrație și condiționarea veniturilor manageriale de performanță, precum și o reorganizare a agențiilor de reglementare (ASF, ANRE și ANCOM), cu o reducere de 30% a posturilor.

Pe 2 decembrie 2025, Guvernul Bolojan a recurs din nou la această procedură pentru reforma pensiilor magistraților, după ce prima variantă întâmpinase obstacole juridice și critici din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Forma revizuită a legii a prevăzut creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 15 ani, și plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net.