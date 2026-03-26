Dacă modificările vor fi aprobate de Consiliul General, se va realiza o economie anuală de 27.960.000 de lei, a spus edilul general într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.

Reorganizarea vizează trei seturi de instituţii.

Astfel, la nivelul PMB ar urma să fie tăiate peste 400 de posturi din toate direcţiile. Jumătate dintre acestea sunt vacante, astfel că aproximativ 170 de salariaţi îşi vor înceta raporturile de muncă, în urma unui proces de testare. Se va realiza o economie anuală de 20,4 milioane lei, reprezentând 13,4% din totalul cheltuielilor de personal.

Ciucu explică comasarea instituţiilor culturale

De asemenea, urmează să fie comasate şapte instituţii de cultură: Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte şi Şcoala de Arte. Toate acestea vor face parte din Direcţia Generală de Arte şi Evenimente Urbane, iar dintr-un număr total de 267 de posturi, vor rămâne 155. Vor fi desfiinţate 112 posturi, iar în cazul a 50 de angajaţi vor înceta raporturile de muncă. Este estimată o economie de 4 milioane de lei pe an.

Totodată, ar urma să fie comasate trei instituţii cu atribuţii în administrarea domeniului public: ALPAB, Centrul de Protecţia Plantelor şi Administraţia Cimitirelor. Astfel, va fi creată Administraţia Domeniului Public a Municipiului Bucureşti (ADPMB), care va avea 511 posturi. Din numărul actual de 771 de posturi, vor fi desfiinţate 260, iar în cazul a 40 de angajaţi vor fi încetate raporturile de muncă. Este estimată o economie anuală de peste 3 milioane de lei.

Ciucu promite reforme și respectarea legislației

Edilul a declarat că este vorba despre un prim set de reorganizări, care vor fi urmate de o serie de reforme la Primăria Capitalei.

Primăria Capitalei are 1.272 de posturi iar el a precizat că este vorba despre „un număr foarte mare de angajaţi raportat la nevoile reale".

Ciucu a menţionat că, deşi de-a lungul timpului au existat modificări de organigramă, Primăria nu a mai fost reorganizată „pe bune" de foarte mult timp.

Totodată, în baza OUG 7/2026, instituţia este obligată ca până la data de 12 aprilie să taie aproximativ 30% din posturi, din care 20% să fie ocupate.

„Dacă nu am face acest lucru, Primăria Municipiului Bucureşti nu ar mai primi, ca oricare altă instituţie din ţară, cotele de la Guvern", a spus el.

Suplimentar, PMB trebuie să pună în aplicare Legea 296/2023, care prevede tăieri la 10% din posturi şi comasarea instituţiilor cu mai puţin de 50 de posturi. Ciucu a precizat că în Primăria Capitalei nu s-a realizat reorganizarea impusă de acest act normativ.

În aparatul primarului general sunt în prezent 1.272 de posturi, iar peste 75% sunt ocupate. Cheltuielile de personal reprezintă 151,8 milioane de lei/an. La nivelul subordonatelor Municipalităţii, există 8.459 de posturi, dintre care 77,4% sunt ocupate.