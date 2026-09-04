În discuție rămân varianta unui independent ținut „la secret” și cea a lui Sorin Grindeanu, în timp ce varianta Alexandru Nazare ar fi picat.

Sursele susțin că, dacă ar fi existat voturile necesare, Guvernul ar fi fost deja instalat până miercuri. În acest context, calendarul și nominalizarea au fost discutate informal de Nicușor Dan cu liderii politici, atât în întâlniri fizice, cât și telefonic, cel puțin cu Sorin Grindeanu.

Varianta Alexandru Nazare ar fi întâmpinat reticențe, în special în PNL, unde există opoziție față de acesta pe motiv că este omul lui Ilie Bolojan.

Astfel, rămân în discuție varianta unui premier independent, al cărui nume este ținut deocamdată secret și despre care nu se știe nimic, precum și varianta Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor PSD, nominalizarea pentru funcția de premier va fi făcută săptămâna viitoare, nu în acest weekend.

Guvernul Bolojan a fost demis la data de 5 mai cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România.

Cronologia încercărilor formării unui nou guvern

Sunt peste 100 de zile de când România nu mai are un guvern cu puteri depline.

Abia la o lună după ce Guvernul Bolojan a fost demis, președintele României, Nicușor Dan a venit cu prima propunere de premier la data de 4 iunie, când l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP, partid care nu a intrat în Parlament la alegeri.

Astfel că, la acea vreme, Tomac a început negocierile pentru formarea noului Executiv și obținerea votului de învestitură în Parlament. Însă Eugen Tomac nu a apucat să ajungă la votul în Parlament.

Nu ar fi reușit să adune sprijinul necesar, așa că după aproape încă două săptămâni de la desemnare, Nicușor Dan a făcut o mutare surprinzătoare: a făcut o nouă nominalizare pentru funcția de premier: liberalul Adrian Veștea.

Desemnarea lui a fost făcută fără noi consultări cu liderii politici, care nu au fost informați de această mișcare. Ilie Bolojan, președintele PNL, partid din care făcea parte Adrian Veștea, a aflat abia când a făcut anunțul Nicușor Dan. Acest fapt a creat noi tensiuni în interiorul partidului, între „aripa Bolojan” și cea „pro-PSD”.

Conducerea PNL a convocat rapid un Congres Extraordinar pentru 21 iunie. Miza era reorganizarea conducerii partidului și alegerea unei noi echipe în jurul lui Ilie Bolojan. Adrian Veștea a decis inițial să candideze la șefia partidului împotriva lui Ilie Bolojan, dar s-a retras ulterior.

Ilie Bolojan a fost în cele din urmă singurul candidat la președinția PNL. A fost reconfirmat cu 1.769 de voturi din 1.842 exprimate.

În ziua următoare, la data de 22 iunie, Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Din totalul de 464 de senatori și deputați, 287 au fost prezenți. Dintre cele 212 voturi exprimate, niciunul nu a fost nul. Au fost înregistrate 189 de voturi pentru și 23 împotrivă.

”Nu este întrunită majoritatea cerută de Constituţie”, a fost anunţul din plenul Parlamentului la acel moment.

Guvernul Veştea ar fi avut nevoie de 233 de voturi ”pentru” ca să fi trecut.

Dacă Parlamentul respinge două propuneri de Guvern, Nicușor Dan poate dizolva Parlamentul și se poate ajunge la alegeri anticipate. Dar nu este obligat să facă acest lucru.

După eșecul lui Veștea, președintele a convocat din nou partidele la Cotroceni, pe 23 iunie, pentru găsirea unui premier care să poată strânge majoritatea, iar ulterior au mai existat discuții între președinte și liderii partidelor din fosta coaliție, dar fără să facă vreun progres.

PSD, prin Sorin Grindeanu, a transmis că este pregătit să preia guvernarea. PNL s-a rupt practic de varianta PSD și l-a propus pe Siegfried Mureșan.

UDMR și USR au decis și ei să-l susțină tot pe Siegfried Mureșan.