Liberalul Alexandru Muraru (foto, dreapta) a scris duminică pe Facebook că PNL va urmări fiecare decizie şi fiecare contract şi va scoate la iveală tunurile şi abuzurile.

"Ce va face PNL? Va construi cea mai fermă şi mai combativă opoziţie din ultimele decenii. Va urmări fiecare decizie, fiecare numire, fiecare contract şi fiecare leu cheltuit. Va scoate la lumină tunurile, abuzurile şi va pune pe masă cazurile, vinovaţii. PSD trebuie să ştie că răspunderea pentru guvernare nu se negociază în spatele uşilor închise", a afirmat Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi, filială care a anunţat sâmbătă că nu susţine învestirea noului Cabinet, ulterior, decizia partidului fiind de a da un vot condiţionat Guvernului Luca Niculescu.

Potrivit lui Muraru, PSD a compromis încrederea românilor în progres, a sufocat reforme şi a transformat speranţele oamenilor în monedă de schimb pentru propria putere.

"A cerut mereu încă o şansă şi a oferit aceleaşi reflexe: clientelism, risipă, protejarea privilegiilor şi ostilitate faţă de orice schimbare care îi ameninţă controlul. România nu mai poate plăti la nesfârşit costul supravieţuirii politice a PSD", a mai spus Muraru.

El consideră că PNL are după mulţi ani un preşedinte care va deveni "reperul" opoziţiei democratice.

"În jurul lui Ilie Bolojan putem construi o mişcare politică masivă, prezentă în toată ţara, o alternativă unică, alături de oamenii care muncesc, plătesc taxe şi cer un stat care să îi respecte. (…) Opoziţia înseamnă desprinderea categorică de PSD şi şansa consolidării partidului prin consecvenţă, competenţă şi respectarea angajamentelor faţă de alegători", a declarat Muraru.

Vicepreşedintele PNL a adăugat că furia şi nemulţumirea oamenilor nu trebuie abandonate radicalilor şi demagogilor care promit salvarea ţării în timp ce îi ameninţă libertatea şi direcţia europeană.

"Va fi o luptă în a opri PSD să captureze România", a adăugat Alexandru Muraru.