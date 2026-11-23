În urma solicitărilor venite din partea presei, agenda publică a fost actualizată, iar Secretariatul General al Guvernului a publicat abia după trei zile cele două memorandumuri, se arată în comunicatul emis de Palatul Victoria.

În cazul Transelectrica, documentul prevede acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026, în cuantum de 6,5%, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul viitor în ceea ce privește cheltuielile de natură salarială.

Pentru Transgaz, memorandumul prevede indexarea salariilor personalului față de nivelul realizat în 2025 cu maximum 6,5%, reprezentând indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026.

Ambele documente fac referire la prevederile articolului 36, alineatul 2, din OUG 89/2025, care modifică și completează Codul fiscal și reglementează o serie de măsuri fiscal-bugetare.