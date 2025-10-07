PNL nu va vota proiecte PSD care modifică măsurile Guvernului: ”Premierul ne-a explicat că trebuie să respectăm înţelegerea”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat că liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind eliminarea CASS pentru mame şi veterani, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar.

El a arătat că premierul Ilie Bolojan le-a explicat, într-o întâlnire la grupul parlamentar al PNL, că, ”într-o înţelegere, trebuie să respectăm înţelegerea”.

Propunerile PSD care vizează eliminarea CASS pentru veterani, văduve de război, invalizi, personalul monahal şi foştii deţinuţi politici, dar şi pentru mamele care se află în concediu de creştere a copilului, au primit vot pozitiv în comisii, la Senat şi urmează să intre la vot, în plen.

”Partidul Naţional Liberal face parte într-o coaliţie care are un protocol, această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar Partidul Naţional Liberal va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci, nu vom vota cele două proiecte legislative, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar”, a spus Fenechiu, potrivit News.ro.

”Premierul ne-a explicat că, într-o înţelegere, noi trebuie să respectăm înţelegerea, indiferent de ce fac ceilalţi parteneri ai noştri”, a mai explicat el.

Daniel Fenechiu a menţionat că PNL va vota pentru proiectul de lege care vizează 300 de parlamentari.

”Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale, deci Partidul Naţional Liberal susţine un Parlament cu 300 de parlamentari, în care, însă, să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică. Noi susţinem iniţiativa votată de români la referendumul de acum 15 ani de zile, evident cu respectarea drepturilor minorităţilor”, a mai spus senatorul liberal.

Lider PSD, atac la adresa premierului Ilie Bolojan: „Dacă aceste informaţii se confirmă, premierul nu acţionează pentru ţară”

Deputatul PSD Mihai Fifor a scris marţi pe Facebook că premierul Ilie Bolojan ar fi a dat ”o fugă la Senat, ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative ale PSD”.

El mai spune că, ”dacă aceste informații se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acţionează pentru ţară, ci împotriva propriului partener de guvernare şi, mai grav, împotriva interesului cetăţenilor.”

Raport favorabil în comisiile Senatului pentru cele două propuneri legislative iniţiate de PSD

Comisiile pentru muncă şi sănătate ale Senatului au dat, marţi, raport favorabil pentru cele două propuneri legislative iniţiate de PSD privind eliminarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii şi văduvele de război, invalizii, foştii deţinuţi politici, personalul monahal şi, respectiv, pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului.

Preşedintele Comisiei pentru muncă, senatorul PSD Marius Humelnicu, a declarat că este normal ca aceste categorii să nu plătească CASS, deoarece sunt persoane vulnerabile care trebuie protejate.

"Nu e corect să spui că reducem cheltuielile bugetare şi să luăm de la cei care au nevoie, mai ales dacă vorbim de mame, copii, de tot ceea ce înseamnă natalitatea. (...) Nu credem că intervine o discordanţă în politica Guvernului. De ce? Pentru că, atunci când ne uităm pe sume - că toată lumea spune restricţii financiar-bugetare, că nu putem - haideţi să vedem o colectare mai bună, (...) să facem producţie şi să nu afectăm persoane vulnerabile. Cred că nu este vorba doar de PSD, ci de o strategie de ţară şi de ceea ce trebuie să facem. În Comisia de muncă, PNL şi USR s-au abţinut, gândindu-se doar la bani. Când vorbim de România, nu putem vorbi doar de bani, vorbim de industrie, economie şi de persoane vulnerabile", a precizat Humelnicu, după şedinţa Comisiei pentru muncă, potrivit Agerpres.

El a spus că, în Comisia pentru muncă, în favoarea proiectelor au votat reprezentanţii PSD, AUR, SOS şi UDMR.

Senatoarea AUR Dorina Barcari a declarat că aceste propuneri sunt bune, dar nu sunt suficiente, fiind nevoie şi de modificarea legii salarizării.

"Economiile în situaţii de criză nu se fac prin afectarea stării cetăţenilor. (...) Nu luând de la oamenii săraci se redresează ţara", a afirmat Barcari.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că PNL nu susţine aceste proiecte şi se va abţine de la vot.

"PNL face parte dintr-o coaliţie care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar", a spus Fenechiu.

Pe lângă comisiile pentru muncă şi sănătate, proiectele urmează să fie discutate şi în Comisia pentru buget.

Ulterior, vor intra în dezbaterea plenului Senatului, care este primul for sesizat, iar Camera Deputaţilor este decizională.

La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane prin primul pachet de măsuri pentru care premierul şi-a asumat răspunderea în Parlament şi care a intrat în vigoare.

