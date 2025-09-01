Grindeanu, surprins de refuzul coaliţiei privind eliminarea CASS pentru veterani şi mame: „Sunt lucruri care ţin de dreptate”

01-09-2025 | 16:57
sorin grindeanu
Inquam Photos / Mălina Norocea

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, s-a arătat surprins, luni că în coaliţie nu s-a acceptat eliminarea CASS pentru veterani, invalizi, mame și personalul monahal.

Alexandru Toader

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni, după şedinţa conducerii partidului, că impozitul pe cifra de afaceri a multinaţionalelor, taxarea marilor averi, creşterea impozitului pe criptomonede de la 10% la 16% sunt propuneri PSD care au fost acceptate în coaliţie.

Nu au fost acceptate, însă, eliminarea CASS pentru veterani, invalizi, mame, călugări și personalul monahal. Grindeanu a anunţat că aceste prevederi vor fi incluse într-un proiect de lege care va fi depus săptămâna viitoare în Parlament.

”Am reuşit să ţinem, prin intervenţia noastră, impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaţionalelor. Este un punct extrem de important, o chestiune care a fost acceptată şi menţinută şi un amendament pe care Partidul Social-Democrat, grupurile PSD l-au făcut şi care a fost în acest moment, pot să spun, acceptat în coaliţie. Vorbim de un impact undeva în jur de 1,2 miliarde de lei care s-ar fi pierdut, aşa, printr-o decizie care, dincolo de faptul că nu era justă, ne-ar fi dus şi la un minus de venituri la bugetul de stat”, a spus liderul interimar al PSD.

Grindeanu a mai spus că şi taxarea marilor averi a fost acceptată, dar şi creşterea impozitului pe criptomonede, de la 10% la 16%.

Sorin Grindeanu
PSD, prin vocea lui Grindeanu: Cofinanțarea PNRR și a programelor UE apasă bugetul de stat la maximum

”Avem câteva lucruri care, în acest moment, nu au fost acceptate, spre surprinderea mea, în acest pachet. Şi anume, CASS pentru veterani, eliminarea CASS-ului pentru invalizi, eliminarea CASS-ului pentru deţinuţii politici, eliminarea CASS-ului la indemnizaţia pentru mame, de asemenea, eliminarea CASS-ului pentru călugări, personal monahal, nu preoţi, călugări şi călugăriţe. Astea sunt lucruri care nu au un impact asupra bugetului de stat major. Sunt lucruri care ţin de dreptate. Sunt lucruri care ţin de, dacă vreţi, de un fel de recunoştinţă pe care societatea trebuie să o arate asupra acestor categorii din societatea noastră. Eu sunt surprins că nu au fost acceptate”, a spus Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a menţionat că decizia PSD este de a face, imediat după ce se termină procedurile pe asumarea răspunderii, un proiect de lege care să cuprindă toate aceste lucruri şi care să fie depus de către grupul Partidului Social-Democrat, în mod sigur săptămâna viitoare.

”De asemenea, parte din acest proiect este şi chestiunea legată şi anumite reglaje pentru persoanele cu dizabilităţi. Sunt lucruri care au dispărut prin actualul pachet de măsuri şi care trebuie să fie corectate. Şi vor fi corectate prin proiectul de lege care sunt convins că acest proiect va fi votat inclusiv de reprezentanţi ai partidelor din coaliţie care astăzi parcă se opun. Eu nu cred că Partidul Naţional Liberal, parlamentarii PNL, se pot opune la propunerea noastră de eliminare a CASS-ului pentru deţinuţii politici. De aceea mă mir că a fost acceptat acest lucru. Nu vorbesc de urmaşi, vorbesc, efectiv, de deţinuţi, câţi mai sunt în viaţă, de veterani de război, de invalizi şi de văduve. Nu se poate aşa ceva”, a afirmat el, potrivit News.ro.

Sorin Grindeanu a anunţat că în şedinţa PSD au fost prezentate o serie măsuri pe care PSD le propune pentru relansarea economică, şi care trebuie să facă parte din următorul pachet care va fi asumat în Legislativ.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 01-09-2025 16:52

