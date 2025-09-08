PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de pensi, veterani, deținuți politici, invalizi și personal monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

PSD și-a anunțat intenția de a aduce amendamente prevederilor din Pachetul 1 de măsuri fiscale încă de la începutul lunii.

„Fiind un partid de stânga într-o coaliție de dreapta (...) am susținut aceste lucruri în coaliție pentru a fi corectate. Nefiind acceptate, noi înțelegem să nu renunțăm și să facem proiecte reparatorii pentru unele excese din Pachetul 1”, a declarat Sorin Grindeanu la prezentarea proiectelor.

În ceea ce privește amendamentele propuse măsurilor din pachetul 1 de măsuri fiscale, Sorin Grindeanu a explicat că respingerea lor în coaliție a ridicat problema rămânerii PSD la Guvernare. Președintele interimar al PSD a mai adăugat că este vorba despre „măsuri compensatorii” și că este de părere că vor avea parte de sprijinul tututor partidelor de la putere.

„În acest context critic, statul român nu își poate permite să transmită semnale descurajatoare pentru femeile care decid să devină mame. Dimpotrivă, este nevoie de politici fiscale și sociale clare, prin care mamele să fie sprijinite să aducă pe lume și să crească copii, fără teama că acest gest fundamental pentru viitorul României se va transforma într-o povară financiară. Menținerea scutirii de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere copil este una dintre aceste măsuri”, explică aleșii PSD în expunerea de motive depusă în Parlament.

PSD, nemulțumit de primul pachet de măsuri fiscale

”Este o abordare, din punctul meu de vedere, echitabilă şi corectă. Adică, introducem CASS sau lărgim baza de impozitare pe toţi românii, care până acum erau scutiţi - şi pe mame, şi la pensii, şi în zona de veterani de război, iar acolo avem un amendament să scoatem şi la mame, şi la veterani de război acest CASS - dar, ce să vezi, migranţii sau ucrainienii, ca să le zicem, că ei sunt cei mai vizibili, că avem acest conflict la graniţă, erau scutiţi.

Mi se pare fair (corect - n.r.) faţă de poporul român să avem o abordare echitabilă faţă de toată lumea. Dacă tot am stabilit că se plăteşte CASS şi beneficiezi de aservicii de sănătate, atunci şi ucrainienii beneficiază de servicii de sănătate pentru sumele pe care le primesc de la statul român”, a spus Câciu, potrivit News.ro.

Întrebat câte persoane sunt în această situaţie, Câciu a precizat că, la acest moment, ”sunt în jur de 70.000 de persoane”, cei care au stat pe teritoriul României sau stau pe teritoriul României iar unii şi-au găsit de muncă şi atunci automat intră sub imperiul plăţii contribuţiilor.

