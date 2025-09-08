PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

Stiri Politice
08-09-2025 | 13:27
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / George Calin

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de pensi, veterani, deținuți politici, invalizi și personal monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

autor
Adrian Popovici

PSD și-a anunțat intenția de a aduce amendamente prevederilor din Pachetul 1 de măsuri fiscale încă de la începutul lunii.

„Fiind un partid de stânga într-o coaliție de dreapta (...) am susținut aceste lucruri în coaliție pentru a fi corectate. Nefiind acceptate, noi înțelegem să nu renunțăm și să facem proiecte reparatorii pentru unele excese din Pachetul 1”, a declarat Sorin Grindeanu la prezentarea proiectelor.

În ceea ce privește amendamentele propuse măsurilor din pachetul 1 de măsuri fiscale, Sorin Grindeanu a explicat că respingerea lor în coaliție a ridicat problema rămânerii PSD la Guvernare. Președintele interimar al PSD a mai adăugat că este vorba despre „măsuri compensatorii” și că este de părere că vor avea parte de sprijinul tututor partidelor de la putere.

„În acest context critic, statul român nu își poate permite să transmită semnale descurajatoare pentru femeile care decid să devină mame. Dimpotrivă, este nevoie de politici fiscale și sociale clare, prin care mamele să fie sprijinite să aducă pe lume și să crească copii, fără teama că acest gest fundamental pentru viitorul României se va transforma într-o povară financiară. Menținerea scutirii de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere copil este una dintre aceste măsuri”, explică aleșii PSD în expunerea de motive depusă în Parlament.

Citește și
Începe proiectul pilot de vaccinare antigripală în farmacii. Însă nu prea sunt farmaciști care să vaccineze
Ce pregătește Ministerul Sănătății în privința medicamentelor compensate la o lună după ce s-a impus CASS pentru pensii

PSD, nemulțumit de primul pachet de măsuri fiscale

Este o abordare, din punctul meu de vedere, echitabilă şi corectă. Adică, introducem CASS sau lărgim baza de impozitare pe toţi românii, care până acum erau scutiţi - şi pe mame, şi la pensii, şi în zona de veterani de război, iar acolo avem un amendament să scoatem şi la mame, şi la veterani de război acest CASS - dar, ce să vezi, migranţii sau ucrainienii, ca să le zicem, că ei sunt cei mai vizibili, că avem acest conflict la graniţă, erau scutiţi.

Mi se pare fair (corect - n.r.) faţă de poporul român să avem o abordare echitabilă faţă de toată lumea. Dacă tot am stabilit că se plăteşte CASS şi beneficiezi de aservicii de sănătate, atunci şi ucrainienii beneficiază de servicii de sănătate pentru sumele pe care le primesc de la statul român”, a spus Câciu, potrivit News.ro.

Întrebat câte persoane sunt în această situaţie, Câciu a precizat că, la acest moment, ”sunt în jur de 70.000 de persoane”, cei care au stat pe teritoriul României sau stau pe teritoriul României iar unii şi-au găsit de muncă şi atunci automat intră sub imperiul plăţii contribuţiilor.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PSD, cass,

Dată publicare: 08-09-2025 13:03

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Declarația unică și plata în două tranșe: Ce trebuie să știi despre noul CASS pentru soț, soție și părinți fără venituri
Stiri Economice
Declarația unică și plata în două tranșe: Ce trebuie să știi despre noul CASS pentru soț, soție și părinți fără venituri

Persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opţiunea, potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală (ANAF).

 

Ce pregătește Ministerul Sănătății în privința medicamentelor compensate la o lună după ce s-a impus CASS pentru pensii
Stiri actuale
Ce pregătește Ministerul Sănătății în privința medicamentelor compensate la o lună după ce s-a impus CASS pentru pensii

Ministrul Sănătăţii a precizat că anul acesta nu vor fi schimbări în ceea ce priveşte medicamentele compensate. Spune că, după ce a fost impus CASS pentru pensii, nu i se pare normal ca oamenii să scoată din buzunar mai mulţi bani şi în farmacii.

Grindeanu, surprins de refuzul coaliţiei privind eliminarea CASS pentru veterani şi mame: „Sunt lucruri care ţin de dreptate”
Stiri Politice
Grindeanu, surprins de refuzul coaliţiei privind eliminarea CASS pentru veterani şi mame: „Sunt lucruri care ţin de dreptate”

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, s-a arătat surprins, luni că în coaliţie nu s-a acceptat eliminarea CASS pentru veterani, invalizi, mame și personalul monahal.

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au pornit în marș spre Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au pornit în marș spre Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Primele produse tăiate de pe lista de cumpărături
Stiri Diverse
Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Primele produse tăiate de pe lista de cumpărături

Tot mai atenți la banii lor, românii și-au temperat consumul anul acesta.

În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”
Stiri Politice
În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

Ministrul Apărării susține că, în contextul securității oferite de NATO, România nu va fi atacată de Rusia. De asemenea, el consideră că țara noastră nu a fost ținta sabotajelor din partea Moscovei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Septembrie 2025

03:13:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28