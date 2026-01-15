Stolojan: „Politicile greșite ale clasei politice din ultimii trei ani” au generat deficitul bugetar, cu bani împrumutați

Fostul premier și președinte al PNL, Theodor Stolojan, afirmă că deficitul bugetar ridicat al României din ultimii ani este rezultatul unor politici greșite ale clasei politice care a guvernat țara în ultimele trei ani.

Deficitul nu vine din factori externi sau economici, crede Stolojan.

Potrivit lui Stolojan, dacă în anul 2020 deficitul bugetar a fost generat de ajutoarele acordate în contextul pandemiei de COVID-19, situația din 2025 și 2026 este determinată în mare parte de decizii interne privind cheltuielile. El susține că o parte semnificativă a banilor împrumutați de stat nu a fost direcționată către investiții, așa cum afirmă unii critici, și că economisirea unei datorii publice mari ar fi fost posibilă doar dacă împrumuturile ar fi finanțat exclusiv proiecte investiționale.

„Ceea ce se întâmplă acum, în 2025 și 2026, nu mai are cauze din afara României, există o singură cauză: politicile greșite ale clasei politice care a guvernat România în ultimii trei ani de zile. Ce s-a întâmplat în acești ultimi trei ani de zile? O chestie simplă: pentru necesitățile zilnice am cheltuit bani care proveneau, în bună parte, din împrumuturi, am creat o datorie publică foarte mare… Dacă am finanța din datoria publică numai investiții, ar fi fost bine, dar nu a fost așa nici pe departe”, a declarat Stolojan la Prima News, citat de news.ro.

El a subliniat că situația nu poate continua pe termen lung și că încrederea României pe piețele financiare internaționale și în Uniunea Europeană depinde de capacitatea de a-și reduce deficitul bugetar la sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB) până în anul 2031. În caz contrar, Stolojan avertizează că România se va confrunta cu necesitatea de a se împrumuta în continuare la dobânzi foarte mari.

Fostul premier a arătat, de asemenea, că România nu a reușit să implementeze cu succes proiectele finanțate prin fonduri europene împrumutate la dobânzi reduse, ceea ce a limitat accesul la resurse externe mai ieftine pentru finanțarea deficitului bugetar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













