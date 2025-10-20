George Simion, după ce Legea pensiilor magistraților a picat la CCR: ”DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”

Președintele AUR, George Simion, i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier, luni, după ce judecătorii Curții Constituționale au admis sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

”DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a scris Simion pe Facebook.

Potrivit ÎCCJ, legea încalcă "nu mai puţin" de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

"Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care Guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă", arăta Instanţa supremă.

Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan că nu trebuie să demisioneze dacă pensiile magistraților ”pică” la CCR: ”Nu înseamnă nimic”

Președintele Nicușor Dan este de părere că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de premier al României și dacă judecătorii CCR vor declara neconstituționale modificările legislative privind pensiile magistraților.

Într-un interviu acordat în 13 octombrie pentru www.stirileprotv.ro, președintele României a declarat că i-a transmis în mod explicit lui Ilie Bolojan că trebuie să rămână în funcție, deoarece, în opinia sa, ”dreptul nu este o știință exactă, există interpretări”, iar ”un text” care nu este contituțional ”nu înseamnă nimic”.

Președintele României, Nicușor Dan: ”Opinia mea este că nu.”

Cristian Leonte: I-ați transmis?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Desigur. Da, da, da, desigur. Dreptul este o știință, este o știință cu o istorie îndelungată, dar nu este o știință exactă, există interpretări, pentru că dreptul folosește limbajul comun în limbajul comun. Există ambiguități în textele de lege, există ambiguități în Constituție, există interpretări care poate să fie diferite. Și atunci, pentru faptul că cineva face un text și Curtea Constituțională spune că nu-i constituțional nu înseamnă nimic. N-a fost o rea-voință, a fost, dimpotrivă, o bună-voință de a se acorda cu toate deciziile anterioare ale Curții. Asta e opinia mea.”

Cristian Leonte: Așadar, susțineți că premierul Bojan să continue să conducă această coaliție în această formulă și în eventualitatea în care legea ar cădea la Curtea Constituțională.

Președintele României, Nicușor Dan: ”Exact în sensul ăsta am răspuns da. Eu sper să treacă, dar acum o să vedem ce se va întâmpla.”

