George Simion, după ce Legea pensiilor magistraților a picat la CCR: ”DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”

20-10-2025 | 16:12
Președintele AUR, George Simion, i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier, luni, după ce judecătorii Curții Constituționale au admis sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Cristian Matei

”DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a scris Simion pe Facebook.

Potrivit ÎCCJ, legea încalcă "nu mai puţin" de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

"Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care Guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă", arăta Instanţa supremă.

george simion, pensii, aur, magistrati, ilie bolojan, legea pensiilor

