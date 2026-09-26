Cele două Camere ale Parlamentului vor vota miercuri, 30 septembrie, de la ora 13.00, pentru învestirea sau respingerea premierului desemnat Siegfried Mureșan și a Guvernului ales de acesta, scrie News.ro.

Audierile miniştrilor Guvernului Siegfried Mureşan în comisiile parlamentare de specialitate sunt programate să înceapă luni, la ora 14.00 şi să se încheie marţi, la ora 20.00.

Primul audiat va fi ministrul propus la Energie Sebastian Burduja, iar ultimul ministru care va apărea în faţa parlamentarilor din Comisii este ministrul Mediului Diana Buzoianu, conform deciziei de sâmbătă a Birourilor Permanente reunite ale celor două Camere. Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de învestitură ar urma să aibă loc miercuri, de la ora 13.00.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare şi lista Guvernului, moment din care încep procedurile pentru învestirea Cabinetului.

Luni, vor fi chemaţi la audieri, în intervalul 14.00 - 20.00, miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Agricultură - Tanczos Barna, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Finanţe - Alexandru Nazare, Economie - Irineu Darău.

Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi, pe care acum nu le are

Marţi, audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, urmând să fie chemaţi la audieri miniştrii nominalizaţi la Interne - Mircea Abrudean, Proiecte Europene - Dragoş Pâslaru, Muncă - Raluca Turcan, Sănătate - Oana Gheorghiu, Externe - Oana Ţoiu, Justiţie - Andrea Chil, Cultură - Ötvös Koppány Bulcsú, Educaţie - Mihai Dimian, Dezvoltare - Cseke Attila şi Mediu - Diana Buzoianu.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.

Votul de învestitură în plenul Camerelor reunite este programat miercuri, la ora 13.00.

Prentru a trece, Guvernul Mureşan are nevoie de 233 de voturi, pe care, la acest moment, nu le are.