Barna a făcut aceste afirmații în fața jurnaliștilor, la prezentarea în Parlament a programului de guvernare al premierului desemnat, Siegfried Mureșan.

"Domnul prim-ministru, daţi-mi voie să menţionez faptul că am lucrat cu foarte mulţi premieri şi premieri desemnaţi, sunteţi cu condiţia fizică cea mai bună dintre toţi. Minutele trecute, presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face faţă şi la propriu acestor eforturi şi ne-a condus pe holurile Parlamentului la o viteză la care, sincer, nu mă aşteptam. Vă aştept pe munte când mai merg, să mergem împreună, când o să avem timp, în viitorul apropiat', a spus Tánczos Barna.

Tánczos Barná l-a însoţit, sâmbătă, pe premierul desemnat Siegfried Mureşan la depunerea programului de guvernare şi a listei de miniştri în Parlament.