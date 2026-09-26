Liberalul a prezentat liniile directoare ale programului de guvernare, document care cuprinde 28 de capitole: de la reforma administrației publice până la politica externă.

Reforma statului și a companiilor publice

Unul dintre punctele programului este reducerea aparatului administrativ. Potrivit documentului, autoritățile își propun „mai puțini parlamentari și secretari de stat” și comasarea instituțiilor cu atribuții similare, „eliminând suprapunerile și reducând risipa, pe baza unui audit funcțional”. Jumătate din economiile rezultate ar urma să fie direcționate către scăderea taxelor pe salarii.

Programul vizează și companiile de stat, unde conducerile ar urma să fie selectate „pe criterii de competență, conform standardelor OCDE de guvernanță corporativă”.

De asemenea, este anunțată listarea unor companii de stat la bursă și crearea unor conturi de economii pentru copii, alimentate din veniturile obținute de stat, accesibile după vârsta de 18 ani.

Fără taxe noi, dar cu reducere de TVA condiționată

La capitolul economic, programul promite stabilitate fiscală pentru anul viitor: „Nu introducem impozite noi în 2027, păstrăm cota unică și reducem TVA la 19% atunci când situația bugetară permite”.

Documentul mai prevede sprijin pentru studenții care lucrează, extinderea rețelei de creșe și ajutor pentru transport pentru cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate.

În zona finanțelor publice, este anunțată indexarea pensiilor și alocațiilor în 2027, precum și un angajament de predictibilitate fiscală: „Orice modificare a Codului fiscal este anunțată cu cel puțin șase luni înainte, pentru ca oamenii și companiile să aibă predictibilitate”.

Energie: investiții în Cernavodă și gazele din Marea Neagră

Capitolul energetic anunță investiții în hidroenergie, în reactoarele de la Cernavodă și în exploatarea gazelor din Marea Neagră, „pentru a reduce dependența de importuri și pentru a consolida capacitatea națională de producție”.

Familiile cu venituri mici ar urma să primească sprijin direct pentru plata facturilor, inclusiv la gaze, iar în marile orașe sunt anunțate modernizări ale sistemelor de termoficare.

Sănătate și reforma pensiilor speciale

În sănătate, documentul pune accentul pe medicul de familie, descris ca „primul punct de sprijin, cu un traseu digital al pacientului”, și pe dublarea finanțării pentru prevenție, cu programe de depistare precoce a bolilor cardiovasculare și screening pentru nou-născuți.

Pacienții cu cancer și boli rare ar urma să beneficieze de „trasee medicale clare și acces mai rapid la tratamente inovatoare”.

Un alt punct sensibil este finalizarea reformei pensiilor speciale. Programul prevede că pensiile din sistemele de apărare și ordine publică vor fi „calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii”, cu o perioadă de tranziție pentru cei aflați aproape de pensionare.

Justiție: schimbări la CSM și la Parchetul General

La capitolul justiție, programul propune reforma modului de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, prin extinderea votului la nivel național în cadrul fiecărui corp profesional, astfel încât „judecătorii vor alege membrii judecători, iar procurorii membrii procurori”.

Este anunțată și eliminarea posibilității procurorului general de a interveni în orice dosar penal, respectiv a posibilității procurorului-șef DNA de a interveni în dosarele de competența DNA.

Programul mai vizează accelerarea procedurilor judiciare „pentru a evita tergiversarea dosarelor până la prescriere” și extinderea monitorizării electronice a agresorilor, pentru protecția victimelor violenței domestice.

Digitalizare, apărare și politică externă

Documentul anunță că, până în 2028, cel puțin jumătate dintre serviciile publice vor fi disponibile integral online, iar cinci milioane de români vor avea identitate digitală accesibilă de pe telefon.

La capitolul apărare, programul prevede creșterea graduală a investițiilor către 5% din PIB, cu resurse pentru „echipamente moderne, fabrici, tehnologie și locuri de muncă în România”, inclusiv prin instrumentul european SAFE.

Pe plan extern, guvernul își propune finalizarea aderării la OCDE și apărarea intereselor României în negocierea bugetului european 2028-2034, alături de consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite.

Infrastructură și fonduri europene

Printre proiectele prioritare se numără finalizarea autostrăzilor aflate în construcție - Sibiu-Pitești, Autostrada Moldovei, Autostrada Transilvania și Autostrada Unirii - și asigurarea plății la timp a constructorilor.

Programul mai anunță că, din 2027, cel puțin 10 miliarde de euro anual vor fi mobilizate din fonduri europene pentru școli, spitale, infrastructură și dezvoltarea companiilor, după închiderea PNRR.